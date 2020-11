Partidos en vivo: la agenda de tv para este miércolés 11 de noviembre

Los compromisos más importantes de la jornada del miércoles 11 de noviembre tendrá el de Países Bajos vs España, Alianza Petrolera vs Atlético Nacional y el de Cerro Porteño vs Sol de América.

COLOMBIA - LIGA BETPLAY

DEPORTIVO CALI VS ENVIGADO

COLOMBIA: 2:00 PM (Win Sports+)

Internacional: (Fanatiz International)



JAGUARES DE CÓRDOBA VS JUNIOR

Colombia: 4:00 pm (Win Sports+)

Internacional: (Fanatiz International)



BOYACÁ CHICÓ VS RIONEGRO ÁGUILAS

Colombia: 6:05 pm (Win Sports+)

Internacional: (Fanatiz International)



ALIANZA PETROLERA VS ATLÉTICO NACIONAL

Colombia: 8:10 pm (Win Sports+)

Internacional: (Fanatiz International)

PARAGUAY - PRIMERA DIVISIÓN

CERRO PORTEÑO VS SOL DE AMÉRICA

Paraguay: 8:45 pm (Tigo Sports Paraguay)

Internacional: (Bet365)

AMISTOSOS FIFA

PAÍSES BAJOS VS ESPAÑA

Colombia: 2:45 pm (ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur)

Argentina: 4:45 pm (ESPN Play Sur, ESPN2 Sur)

España: 8:45 pm (fuboTV España, TVE La 1)

Estados Unidos: 2:45 pm (este), 11:45 am (pacífico) (Univision NOW, TUDN.com, TUDN App, UniMás, TUDN USA, ESPN+)



ALEMANIA VS REPÚBLICA CHECA

Colombia: 2:45 pm (DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia)

Argentina: 4:45 pm (DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina)

Estados Unidos: 2:45 pm (este), 11:45 am (pacífico) (ESPN+)

ITALIA VS ESTONIA

Colombia: 2:45 pm (DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia)

Argentina: 4:45 pm (DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes)

Estados Unidos: 2:45 pm (este), 11:45 am (pacífico) (ESPN+)



FRANCIA VS FINLANDIA

Colombia: 3:10 pm (DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia)

Argentina: 5:10 pm (DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes)

Estados Unidos: 3:10 pm (este), 12:00 pm (pacífico) (ESPN+)