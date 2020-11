Partidos en vivo: la agenda de tv para este MIÉRCOLES 25 de noviembre

Para la jornada de este miércoles se podrá apreciar los compromisos entre Inter vs Real Madrid; Liverpool vs Atalanta (duelos correspondientes por la Champions League) e Internacional vs Boca Juniors (partido de la Copa Libertadores).

EUROPA - CHAMPIONS LEAGUE

OLYMPIAKOS PIRAEUS VS MANCHESTER CITY

Colombia: 12:55 pm (ESPN Play Sur, ESPN Sur)

México: 11:55 am (ESPN Play Norte, ESPN2 Norte)

Estados Unidos: 12:55 pm (este), 9:55 am (pacífico) (TUDN USA, UniMás, CBS All Access, Univision NOW, TUDN App, TUDN.com, ZonaFutbol)



BAYERN MÜNCHEN VS SALZBURG

Colombia: 3:00 pm (Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur)

México: 2:00 Pm (ESPN Norte, ESPN Play Norte)

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico) (TUDN.com, ZonaFutbol, TUDNxtra, CBS All Access, TUDN App)

ATLÉTICO MADRID VS LOKOMOTIV MOSKVA

Colombia: 3:00 pm (ESPN3 Sur, ESPN Play Sur)

México: 2:00 pm (Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte)

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico) (Univision NOW, TUDN.com, Galavision, ZonaFutbol, TUDN App, CBS All Access)

INTER VS REAL MADRID

Colombia: 3:00 pm (ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur)

México: 2:00 Pm (ESPN Play Norte, ESPN2 Norte)

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico) (Univision NOW, ZonaFutbol, UniMás, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, CBS All Access)

España: 9:00 pm (Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus, Movistar+)



OLYMPIQUE MARSEILLE VS PORTO

Colombia: 3:00 pm (FOX Play Sur, FOX Sports 3 Cono Sur)

México: 2:00 Pm (Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports App)

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico) (TUDNxtra, TUDN.com, ZonaFutbol, CBS All Access, TUDN App)

LIVERPOOL VS ATALANTA

Colombia: 3:00 pm (ESPN Sur, ESPN Play Sur)

México: 2:00 Pm (ESPN Play Norte, ESPN3 Norte)

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico) (TUDNxtra, TUDN App, ZonaFutbol, TUDN.com, CBS All Access)



SUDAMÉRICA - COPA LIBERTADORES

INDEPENDIENTE DEL VALLE VS NACIONAL

Colombia: 5:15 pm (Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur)

Estados Unidos: 5:15 pm (este), 2:15 pm (pacífico) (beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA)

Ecuador: 7:15 pm (FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur)

Paraguay: 7:15 pm (Fox Sports Cono Sur)

Internacional: (Bet365)



DELFIN VS PALMEIRAS

Colombia: 5:15 pm (FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Estados Unidos: 5:15 pm (este), 2:15 pm (pacífico) (beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA)

Ecuador: 7:15 pm (FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur)

Brasil: 7:15 pm (FOX Sports 1 Brasil, Fox Sports Web, Fox Sports App)

Internacional: (Bet365)



INTERNACIONAL VS BOCA JUNIORS

Colombia: 7:30 pm (ESPN2 Colombia, FOX Play Sur)

Estados Unidos: 7:30 pm (este), 4:30 pm (pacífico) (beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, Fanatiz USA)

Brasil: 9:30 pm (CONMEBOL TV)

Argentina: 9:30 pm (ESPN2 Sur, FOX Play Sur)

Internacional: (Bet365)



SUDAMÉRICA - COPA SUDAMERICANA

BOLÍVAR VS LANÚS

Colombia: 5:15 pm (ESPN Sur, ESPN Play Sur, DIRECTV Sports Colombia)

Estados Unidos: 5:15 pm (este), 2:15 pm (pacífico) (Fanatiz USA, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS CONNECT)

Argentina: 7:15 pm (DIRECTV Sports Argentina, ESPN Play Sur, ESPN Sur)

Bolivia: 7:15 pm (ESPN Play Sur, Tigo Sports Bolivia, ESPN Sur)

Internacional: (Bet365)



FÉNIX VS INDEPENDIENTE

Colombia: 7:30 pm (ESPN Play Sur, DIRECTV Sports Colombia, ESPN Sur)

Estados Unidos: 7:30 pm (este), 4:30 pm (pacífico) (Fanatiz USA, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS CONNECT)

Brasil: 9:30 pm (CONMEBOL TV)

Argentina: 9:30 pm (DIRECTV Sports Argentina, ESPN Play Sur, ESPN Sur)

Internacional: (Bet365)