Partidos en vivo: la agenda de tv para este SÁBADO 21 de noviembre

Volvió el fútbol a las ligas europeas y los compromisos más relevantes será el compromiso entre Atlético de Madrid vs Barcelona y Tottenham vs Manchester City. Además se jugará el clásico entre América de Cali vs Atlético Nacional en la Liga Betplay.

COLOMBIA - LIGA BETPLAY

LA EQUIDAD VS DEPORTIVO CALI

Colombia: 5:30 pm (Win Sports+, RCN Nuestra Tele)

Estados Unidos: 5:30 pm (este), 2:30 pm (pacífico) (RCN Nuestra Tele, Fanatiz USA)

México: 4:30 pm (RCN Nuestra Tele)

Internacional: (Fanatiz International, Bet365)



AMÉRICA DE CALI VS ATLÉTICO NACIONAL

Colombia: 8:00 pm (Win Sports+, RCN Nuestra Tele)

Estados Unidos: 8:00 pm (este), 5:00 pm (pacífico) (RCN Nuestra Tele, Fanatiz USA)

México: 7:00 pm (RCN Nuestra Tele)

Internacional: (Fanatiz International)



ARGENTINA - SUPERLIGA ARGENTINA



COLÓN VS DEFENSA Y JUSTICIA

Argentina: 5:10 pm (Fox Sports Premium Argentina)

Colombia: 3:10 pm (TyC Sports Internacional)

México: 2:10 pm (TyC Sports Internacional)

Estados Unidos: 3:10 pm (este), 12:10 pm (pacífico) (TyC Sports Internacional, Fanatiz USA)

Internacional: (Fanatiz International)



HURACÁN VS VÉLEZ SARFIELD

Argentina: 7:20 pm (Fox Sports Premium Argentina)

Colombia: 5:20 pm (TyC Sports Internacional)

México: 4:20 pm (TyC Sports Internacional)

Estados Unidos: 5:20 pm (este), 2:20 pm (pacífico) (TyC Sports Internacional, Fanatiz USA)

Internacional: (Fanatiz International)



INDEPENDIENTE VS CENTRAL CÓRDOBA

Argentina: 9:30 pm (Fox Sports Premium Argentina)

Estados Unidos: 7:30 pm (este), 4:30 pm (pacífico) (TyC Sports Internacional, Fanatiz USA)

Internacional: (Fanatiz International)



MÉXICO - LIGA MX



SANTOS LAGUNA VS PACHUCA

México: 7:00 pm (Fox Sports 2 Cono Norte)

Estados Unidos: 8:00 pm (este), 5:00 pm (pacífico) (Foxsports.com, Fox Soccer Plus, FOX Deportes)



GUADALAJARA VS NECAXA

México: 9:10 pm (TUDN En Vivo, Chivas TV, TUDN, Azteca Deportes En Vivo, Canal 5 Televisa, Azteca 7, Afizzionados)

Estados Unidos: 10:10 pm (este), 7:10 pm (pacífico) (Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, Telemundo)



INGLATERRA - PREMIER LEAGUE



NEWCASTLE VS CHELSEA

Colombia: 7:30 am (ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur)

México: 6:30 am (Sky HD, Blue To Go Video Everywhere)

Estados Unidos: 7:30 am (este), 4:30 am (pacífico) (SiriusXM FC, Peacock)



TOTTENHAM VS MANCHESTER CITY

Colombia: 12:30 pm (ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur)

México: 11:30 am (Sky HD, Blue To Go Video Everywhere)

Estados Unidos: 12:30 pm (este), 9:30 am (pacífico) (SiriusXM FC, NBC Sports App, UNIVERSO, NBCSports.com, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO NOW, NBC)



MANCHESTER UNITED VS WEST BROMWICH

Colombia: 3:00 pm (ESPN Play Sur)

México: 2:00 pm (Sky HD, Blue To Go Video Everywhere)

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico) (Peacock)

Internacional: (MUTV App)

ESPAÑA - LA LIGA

VILLAREAL VS REAL MADRID

Colombia: 10:15 am (DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia)

México: 9:15 am (Sky HD, Blue To Go Video Everywhere)

Estados Unidos: 10:15 am (este), 7:15 am (pacífico) (Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS)

España: 4:15 pm (Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Movistar+, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga)

Internacional: (Facebook Live, Bet365)

ATLÉTICO DE MADRID VS BARCELONA

Colombia: 3:00 pm (ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia)

México: 2:00 pm (Sky HD, Blue To Go Video Everywhere)

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico) (beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, Fanatiz USA)

España: 9:00 pm (Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Movistar+, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga)

Internacional: (Facebook Live, Bet365)

ITALIA - SERIE A

SPEZIA VS ATALANTA

Colombia: 12:00 pm (ESPN Sur, ESPN Play Sur)

México: 11:00 am (ESPN3 Norte, ESPN Play Norte)

Estados Unidos: 12:00 pm (este), 9:00 am (pacífico) (ESPN+)

Internacional: (Bet365)



JUVENTUS VS CAGLIARI

Colombia: 2:45 pm (ESPN Play Sur, Rai Italia Sud America, ESPN3 Sur)

México: 1:45 pm (ESPN2 Norte, Rai Italia Nord America, ESPN Play Norte)

Estados Unidos: 2:45 pm (este), 11:45 am (pacífico) (ESPN+, Rai Italia Nord America, Fanatiz USA)

Internacional: (Bet365)