Partidos en vivo: la agenda de TV para este sábado 31 de octubre

Estos son los partidos más destacados de la jornada para este sábado 31 de octubre en donde encontrará los compromisos entre Millonarios vs Atlético Nacional; Monterrey vs Cruz Azul; Liverpool vs West Ham United; Athletic Club vs Sevilla; Inter vs Parma y muchos otros más

COLOMBIA - LIGA BETPLAY

MILLONARIOS VS ATLÉTICO NACIONAL

Colombia: 6:00 pm (Win Sports+, RCN Nuestra Tele)

México: 5:00 pm (RCN Nuestra Tele)

Estados Unidos: 6:00 pm (este), 3:00 pm (pacífico) (RCN Nuestra Tele)

España: 12:00 am (RCN Nuestra Tele)



DEPORTIVO CALI VS DEPORTES TOLIMA

Colombia: 8:10 pm (Win Sports+, RCN Nuestra Tele)

México: 7:10 pm (RCN Nuestra Tele)

Estados Unidos: 8:10 pm (este), 5:10 pm (pacífico) (RCN Nuestra Tele)

España: 2:00 am (RCN Nuestra Tele)



MÉXICO - LIGA MX

ATLAS VS PUEBLA

México: 5:00 pm (Afizzionados)

Estados Unidos: 5:00 pm (este), 2:00 pm (pacífico) (ESPN Deportes+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ESPN Deportes, TUDN USA, Univision)

PUMAS UNAM VS GUADALAJARA

México: 7:00 pm (Afizzionados, TUDN, Canal 5 Televisa, TUDN En Vivo)

Estados Unidos: 8:00 pm (este), 5:00 pm (pacífico) (Univision, TUDN USA, ESPN Deportes, TUDN App, Univision NOW, TUDN.com, ESPN Deportes+)

MONTERREY VS CRUZ AZUL

México: 9:00 pm (Fox Sports 2 Cono Norte)

Estados Unidos: 10:00 pm (este), 7:00 pm (pacífico) (Foxsports.com, Fox Sports 2, FOX Deportes)



INGLATERRA - PREMIER LEAGUE

SHEFFIELD UNITED VS MANCHESTER CITY



Colombia: 7:30 am (ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia)

México: 6:30 am (Sky HD, Blue To Go Video Everywhere)

Estados Unidos: 7:30 am (este), 4:30 am (pacífico) (SiriusXM FC, Peacock)

BURNLEY VS CHELSEA

Colombia: 10:00 am (ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia)

México: 9:00 am (Blue To Go Video Everywhere, Sky HD)

Estados Unidos: 10:00 am (este), 7:00 am (pacífico) (NBCSN, SiriusXM FC, NBC Sports App, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, NBCSports.com)

LIVERPOOL VS WEST HAM UNITED

Colombia: 12:30 pm (ESPN Play Sur, ESPN Sur)

México: 11:30 am (Sky HD, Blue To Go Video Everywhere)

Estados Unidos: 12:30 pm (este), 9:30 am (pacífico) (UNIVERSO NOW, NBC Sports App, SiriusXM FC, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, NBCSports.com, NBC)



ESPAÑA - LA LIGA

REAL MADRID VS HUESCA

Colombia: 8:00 am (DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia)

México: 7:00 am (Blue To Go Video Everywhere, Sky HD)

Estados Unidos: 8:00 am (este), 5:00 am (pacífico) (beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT)



España: 2:00 pm (Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar Laliga 2, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga)

ATHLETIC CLUB VS SEVILLA

Colombia: 10:15 am (ESPN Play Sur, ESPN Sur)

México: 9:15 am (Blue To Go Video Everywhere, Sky HD)

Estados Unidos: 10:15 am (este), 7:15 am (pacífico) (beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT)

España: 1:15 pm (Mitele Plus, Movistar+, Movistar Laliga 2, Movistar Laliga)

OSASUNA VS ATLÉTICO MADRID

Colombia: 12:30 pm (DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes)

México: 11:30 am (Blue To Go Video Everywhere, Sky HD)

Estados Unidos: 12:30 pm (este), 9:30 am (pacífico) (beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT)

España: 3:30 pm (Mitele Plus, Movistar+, Movistar Laliga 2, Movistar Laliga)

DEPORTIVO ALAVÉS VS BARCELONA

Colombia: 3:00 pm (ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia)

México: 2:00 pm (Sky HD, Blue To Go Video Everywhere)

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico) (beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS)

España: 9:00 pm (Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus)



ITALIA - SERIE A

CROTONE VS ATALANTA

Colombia: 9:00 am (ESPN Play Sur)

México: 8:00 am (ESPN2 Norte, ESPN Play Norte)

Estados Unidos: 9:00 am (este), 6:00 am (pacífico) (ESPN+)

INTER VS PARMA

Colombia: 12:00 pm (ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia)

México: 11:00 am (ESPN Norte, ESPN Play Norte)

Estados Unidos: 12:00 pm (este), 9:00 am (pacífico) (ESPN+)



ALEMANIA – BUNDESLIGA

KÖLN VS BAYERN MÜNCHEN

Colombia: 9:30 am (OneFootball App)

México: 8:30 am (Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, Fox Sports Cono Norte)

Estados Unidos: 9:30 am (este), 6:30 am (pacífico) (ESPN+)



ARMINIA BIELEFELD VS BORUSSIA DORTMUND

Colombia: 9:30 am (OneFootball App)

México: 8:30 am (Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, Fox Sports Cono Norte)

Estados Unidos: 9:30 am (este), 6:30 am (pacífico) (ESPN+)



FRANCIA - LIGUE 1

15:00, NANTES VS PSG

Colombia: 3:00 pm (DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes)

México: 2:00 pm (ESPN Play Norte, ESPN2 Norte)

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico) (Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT)



ARGENTINA - SUPERLIGA ARGENTINA

ARGENTINOS JUNIORS VS SAN LORENZO

Argentina: 6:45 pm (TNT Sports)

Internacional: (Fanatiz International)

LANÚS VS BOCA JUNIORS

Argentina: 9:15 pm (TNT Sports)

Internacional: (Fanatiz International)



BRASIL - BRASILEIRAO



CORINTHIANS VS INTERNACIONAL

Brasil: 6:00 pm (Premiere)

México: 4:00 pm (Globo TV Internacional (Americas)

Estados Unidos: 5:00 pm (este), 2:00 pm (pacífico) (Globo TV Internacional (Americas)

Internacional: (Fanatiz International)