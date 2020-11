Partidos en vivo: la agenda de tv para este viernes 13 de noviembre

En los compromisos más importantes de la jornada del viernes 13 de noviembre encontrará los partidos de la fecha tres de las Eliminatorias a Qatar 2022 y de la liga argentina.

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

COLOMBIA VS URUGUAY

Colombia: 3:30 pm (Caracol Play, Caracol TV)

México: 2:30 pm (Blue To Go Video Everywhere, Sky HD)

Uruguay: 5:30 pm (VTV Uruguay, VTV+ )

Estados Unidos: 3:30 pm (este), 12:30 pm (pacífico) (Fanatiz USA, FITE)

Internacional: (GOLTV Play, Bet365)

CHILE VS PERÚ

Colombia: 6:00 pm (Caracol Play, Caracol TV)

México: 5:00 pm (Blue To Go Video Everywhere, Sky HD)

Chile: 8:00 pm (Chilevision, CDF HD)

Perú: 6:00 pm (América Televisión, Movistar Deportes Peru, América TVGO )

Estados Unidos: 6:00 pm (este), 3:00 pm (pacífico) (Fanatiz USA, FITE)

Internacional: (GOLTV Play, Bet365)



BRASIL VS VENEZUELA

Colombia: 7:30 pm (Caracol Play)

México: 6:30 pm (Blue To Go Video Everywhere, Sky HD)

Brasil: 10:30 pm (Globo, Canais Globo, SporTV)

Venezuela: 8:30 pm (TLT Venezuela)

Estados Unidos: 7:30 pm (este), 4:30 pm (pacífico) (Fanatiz USA, FITE)

Internacional: (GOLTV Play, Bet365)



ARGENTINA - SUPERLIGA ARGENTINA



ROSARIO CENTRAL VS BANFIELD

Colombia: 5:00 pm (TyC Sports Internacional)

Argentina: 7:00 pm (TNT Sports)

México: 4:00 pm (TyC Sports Internacional)

Estados Unidos: 5:00 pm (este), 2:00 pm (pacífico) (TyC Sports Internacional, Fanatiz USA)

Internacional: (Fanatiz International, Bet365)



ATLÉTICO TUCUMÁN VS UNIÓN SANTA FE

Colombia: 7:15 pm (Fox Sports Premium Argentina)

Argentina: 9:15 pm (TNT Sports)

México: 6:15 pm (TyC Sports Internacional)

Estados Unidos: 7:15 pm (este), 4:15 pm (pacífico) (TyC Sports Internacional, Fanatiz USA)

Internacional: (Fanatiz International, Bet365)