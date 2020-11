Partidos EN VIVO: la agenda de TV para este VIERNES 20 de noviembre

Después de las fechas FIFA regresó el fútbol a las diversas ligas del mundo. Entre los partidos más llamativos está el de la Liga de Francia del Mónaco vs PSG y la Superliga Argentina entre Boca Juniors vs Lanús y Banfield vs River Plate.

ARGENTINA - SUPERLIGA ARGENTINA

ARSENAL DE SARANDÍ VS UNIÓN DE SANTA FE

Argentina: 5:10 pm (Fox Sports Premium Argentina)

Estados Unidos: 3:10 pm (este), 12:10 pm (pacífico) (TyC Sports Internacional, Fanatiz USA)

Internacional: (Fanatiz International)



BOCA JUNIORS VS LANÚS

Argentina: 7:20 pm (TNT Sports)

Estados Unidos: 5:20 pm (este), 2:20 pm (pacífico) (TyC Sports Internacional, Fanatiz USA)

Internacional: (Fanatiz International)



BANFIELD VS RIVER PLATE

Argentina: 9:30 pm (Fox Sports Premium Argentina)

Internacional: (Fanatiz International)



FRANCIA - LIGUE 1

MÓNACO VS PSG

México: 2:00 pm (ESPN2 Norte, ESPN Play Norte)

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico) (beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, Fanatiz USA)

Internacional: (Bet365)



PARAGUAY - PRIMERA DIVISIÓN

RIVER PLATE VS CERRO PORTEÑO

Paraguay: 6:30 pm (Tigo Sports Paraguay)



PERÚ - PRIMERA DIVISIÓN

SPORTING CRISTAL VS UNIVERSITARIO

Colombia: 5:00 pm (GolTV Latinoamerica)

México: 4:00 pm (GolTV Latinoamerica)

Chile: 7:00 pm (GolTV Latinoamerica)

Perú: 5:00 pm (GolTV Latinoamerica, Gol Peru )

Estados Unidos: 5:00 pm (este), 2:00 pm (pacífico) (Peru Magico)

Internacional: (GOLTV Play, Fanatiz International)