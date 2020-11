Partidos en vivo: la agenda de tv para este viernes 6 de noviembre

Estos son los partidos más destacados de la jornada para este viernes seis de noviembre en donde encontrará los compromisos de la Liga Betplay, la Liga MX, Premier League y Serie A.

COLOMBIA - LIGA BETPLAY



ENVIGADO VS LA EQUIDAD



Colombia: 6:00 pm (Win Sports+)

Internacional: (Fanatiz International, Bet365)



RIONEGRO ÁGUILAS VS CÚCUTA DEPORTIVO

Colombia: 8:00 pm (Win Sports+)

Internacional: (Fanatiz International, Bet365)





MÉXICO - LIGA MX



PUEBLA VS ATLÉTICO SAN LUIS

México: 7:30 pm (Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7)

Estados Unidos: 8:30 pm (este), 5:30 pm (pacífico) (TUDN.com, TUDN App, TUDN USA)

Internacional: (Bet365)



FC JUÁREZ VS AMÉRICA DE MÉXICO

México: 9:30 pm (Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7)

Estados Unidos: 10:30 pm (este), 7:30 pm (pacífico) (TUDN.com, TUDN App, TUDN USA)

Internacional: (Bet365)



INGLATERRA - PREMIER LEAGUE



SOUTHAMPTON VS NEWCASTLE UNITED

Colombia: 3:00 pm (ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur)

México: 2:00 pm (Blue To Go Video Everywhere, Sky HD)

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico) (SiriusXM FC, Peacock)

ITALIA - SERIE A



SASSUOLO VS UDINESE

Colombia: 2:45 pm (FOX Play Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur)

México: 1:45 pm (ESPN3 Norte, ESPN Play Norte)

Estados Unidos: 2:45 pm (este), 11:45 am (pacífico) (ESPN+)