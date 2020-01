El exfutbolista inglés, Paul Gascoigne, ha tenido varios problemas en su país a causa de su adicción al alcohol, sin embargo, en el último tiempo no se había vuelto a saber de él hasta que en una entrevista con el diario británico 'Daily Mirror' se refirió a este tema y a la forma en la que pretende solucionarlo, luego de que la situación llegara a extremos impensados y lo llevara casi hasta la pobreza absoluta.

Gascoigne, quien brilló en el Mundial de Italia 90 con el seleccionado inglés, afirmó al medio de su país que tuvo que recurrir a un tratamiento extremo y contó de qué se trató y cómo lo maneja. "Estuve en Australia y me gasté 20.000 libras incluyendo el viaje y todo, para hacerme una operación que me ayude a dejar de beber. Te introducen como unos gránulos o pastillas en el estómago que te hace sentir mal si bebes demasiado. Puedes tomar una cerveza o una copa de vino, pero no más".

Y aunque todavía es difícil saber si esta será la solución definitiva, asegura que, de momento, el tratamiento ha funcionado y ya puede pasar por el lado de las bebidas alcoholicas en los pasillos de los supermercados sin recaer en su adicción: "Soy buen conocedor de las rehabilitaciones. Ahora puedo caminar por el pasillo de bebidas alcohólicas en el supermercado, sin coger ninguna. Puedo controlar ese impulso".

El inglés abandonó el fútbol profesional hace algunos años, pero es muy recordado por los aficionados de su país, quienes recuerdan todo lo que hizo con la Selección y saben bien que tiene un problema complicado de manejar.