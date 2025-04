"Pecho frío": en España estallan contra jugador de Selección Colombia

“A mí me gusta ese chico, pero es un poco pecho frío. Tiene talento, pero le falta la maldad de un jugador de élite, como en general a los jugadores colombianos. Me hubiera gustado dirigir a un equipo colombiano porque me parece que hay que darles una transfusión de sangre. La gran cantera de Sudamérica es el fútbol colombiano y la pregunta es por qué no gana nunca”.