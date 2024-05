Pedro Sarmiento no mejora: hospitalizado y con mal panorama de salud

Sin duda alguna, hablar del Fútbol Profesional Colombiano no sería lo mismo sin referirse a Pedro Enrique Sarmiento Solís, que, como jugador, fue referente de Atlético Nacional y de América de Cali, en donde alcanzó a sumar dos títulos ligueros en cada club. Además, estuvo en procesos de la Selección Colombia, consolidándose como un gran volante.

Sin embargo, tal vez en donde más se ha afianzado es en los banquillos como director técnico. Sus primeras experiencias como estratega fueron sumamente exitosas haciéndose cargo del Deportivo Independiente Medellín y saliendo campeón en 2004. El siguiente año, tomó las riendas del Deportivo Cali y también se quedó con el trofeo del rentado local.

Una trayectoria que solo ha tenido protagonismo en Colombia con Medellín, Cali, Santa Fe, Cúcuta, Pereira, Envigado, Águilas Doradas, Unión Magdalena y Once Caldas, este, siendo su último trabajo en 2023. Sin embargo, este lunes 27 de mayo, amaneció con la dura noticia que Pedro Enrique Sarmiento fue hospitalizado en la Clínica Inmaculada de Llanogrande.

Pedro Sarmiento sufre desde hace varios años un tema sensible de médula y no es la primera ocasión en la que el estratega está bajo revisión de médicos. En este caso, todo parece indicar, de acuerdo con Revista Semana, que sufrió una descompensación que lo ha dejado en un estado de salud sumamente sensible.

Sumado a ello, desde hace un buen tiempo, Pedro Sarmiento padece una Policitemia aguda, que se traduce en la producción de glóbulos rojos en demasía mucho más altos de lo habitual. Aunque no se ha sabido mucho más del estado de salud del director técnico de 67 años, señalan que el panorama no es para nada positivo en estos momentos.

Varios periodistas y allegados al fútbol se han sumado en redes sociales con el positivismo de que el director técnico antioqueño se recupere. Mauricio González Arteaga de DSports mencionó, “nuestras oraciones por la salud de Pedro Sarmiento, técnico de fútbol profesional y un ser humano de gran calidad. El profe Sarmiento está hospitalizado desde la mañana de este lunes. Su última presencia en el fútbol profesional fue como técnico del Once Caldas”.

Por último, el periodista, Esteban Jaramillo se unió a las oraciones, escribiendo en sus redes sociales, “oraciones por Pedro Sarmiento. Exfutbolista y entrenador. Muy delicado su estado de salud en Llanogrande”. Mucha fuerza para su familia y para Pedro Sarmiento por lo que están viviendo ahora.