Pellegrini reveló que le falta a Deossa para ser titular en el Betis

¿Qué dijo Pellegrini sobre la titularidad de Deossa en Betis?

Pellegrini lo analizó en detalle y explicó que el jugador puede rendir “no solo por la banda, sino más por dentro y cerca del área”, destacando que su juego florece cuando se le concede “espacio” para desplegar su verticalidad y visión de ataque.

En la pizarra táctica del técnico chileno, el Betis suele alinearse en un 4-2-3-1, un sistema que ofrece diversas opciones para ubicar al colombiano. Deossa puede moverse como mediapunta, por derecha o incluso flotando detrás del delantero centro. Para Pellegrini, el mayor potencial de su nuevo fichaje aparece con “libertad ofensiva” y margen para moverse entre líneas, algo que ya ha demostrado en sus anteriores clubes.

Sin embargo, el entrenador también subrayó que, en su esquema, ningún jugador se limita solo a atacar. “Para atacar hay que saber defender”, expresó al referirse a su estilo, consciente de que en el fútbol moderno la presión y el retorno defensivo son indispensables. El chileno espera que el colombiano cumpla con esas exigencias para consolidarse como un recurso confiable en ambas fases del juego.

Aunque la afición sueña con verlo de inicio cada semana, por ahora el mediocampista no tiene asegurado un lugar en el once inicial. Competirá por minutos con nombres establecidos como Riquelme, Lo Celso o Altimira, quienes cuentan con ventaja en la rotación. No obstante, su inclusión en la convocatoria para el duelo ante Levante es una señal de que seguirá recibiendo oportunidades para mostrarse y ganarse un puesto.