Actualizado:
Jue, 18/09/2025 - 12:27
Pellegrini tomó decisión con Nelson Deossa en Betis por nueva lesión
El mediocampista colombiano Nelson Deossa no ha tenido el mejor inicio de temporada en el Real Betis de la primera división de España, teniendo en cuenta algunos problemas físicos que le han impedido sumar los minutos deseados.
Después de brillar en el Mundial de Clubes con los Rayados de Monterrey, el futbolista de 25 años fue fichado por los béticos con gran expectativa y al ser pedido por el director técnico Manuel Pellegrini.
El colombiano solo ha podido sumar 63 minutos en dos partidos de las fechas 3 y 4, ya que las dos primeras jornadas se las perdió por lesión al igual que la convocatoria de la Selección Colombia.
Manuel Pellegrini descartó a Nelson Deossa Vs Real Sociedad
Este jueves 18 de septiembre, el entrenador Manuel Pellegrini descartó al colombiano Nelson Deossa para el partido contra Real Sociedad programado para este viernes 19 de septiembre.
Pellegrini explicó que Deossa está presentando dificultades en uno de sus tobillos, por lo que no estará habilitado para el compromiso.
“Nelson ya venía con un tobillo medio complicado. Tuvo también molestias en este último partido, en el primer tiempo que jugó”, afirmó Pellegrini
Por otro lado, el entrenador de Real Betis aseguró que de cara a la continuidad de la temporada será muy arriesgado utilizar al colombiano este viernes.
“No son exactas las mismas molestias en el mismo tobillo, pero creo que era arriesgado exigirle para el día de mañana”, agregó el entrenador.
Fuente
Antena 2