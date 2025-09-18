Pellegrini tomó decisión con Nelson Deossa en Betis por nueva lesión

El mediocampista colombiano Nelson Deossa no ha tenido el mejor inicio de temporada en el Real Betis de la primera división de España, teniendo en cuenta algunos problemas físicos que le han impedido sumar los minutos deseados.

Después de brillar en el Mundial de Clubes con los Rayados de Monterrey, el futbolista de 25 años fue fichado por los béticos con gran expectativa y al ser pedido por el director técnico Manuel Pellegrini.

El colombiano solo ha podido sumar 63 minutos en dos partidos de las fechas 3 y 4, ya que las dos primeras jornadas se las perdió por lesión al igual que la convocatoria de la Selección Colombia.