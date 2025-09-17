Penal atajado y victoria para la Selección Colombia rumbo al Mundial

La Selección Colombia sigue dando de qué hablar y es que el talento colombiano a lo largo de la temporada se ha venido robando el protagonismo del fútbol en distintas categorías y competencias a nivel mundial.

Ya hay varias de las categorías de la 'tricolor' que se quedaron con un cupo directo a competencias mundiales, tal como lo hizo recientemente la de mayores en las eliminatorias y con anterioridad la categoría sub 17, la cual ya se encuentra preparándose con partidos amistosos de cara al Mundial que se llevará a cabo en noviembre y en donde lograron vencer a Venezuela en el camino por un marcador de 2-1 y un soberbio penal atajado.

Colombia gana partido contra Venezuela rumbo al Mundial

El equipo comandado por el estratega Fredy Hurtado comenzó un nuevo camino rumbo a la Copa Mundial 2025 que se llevará a cabo desde el 3 de noviembre hasta el 27 de este mismo mes en Catar.

En este nuevo objetivo mundialista por cumplir se encargó de realizar un respectivo microciclo de preparación con distintos jugadores de nivel nacional e internacional para luego ir puliendo detalles en partidos contra otras selecciones, tal como fue el caso del duelo que se llevó a cabo contra Venezuela el miércoles 17 de septiembre y que dejó como ganadora a la 'tricolor' por un marcador de 2-1.