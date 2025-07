Peñarol le ganaría el pulso al DIM y ficharía a un ex Selección Colombia

La trayectoria de Edwuin Cetré, posible nuevo jugador de Peñarol

Edwuin Cetré debutó en 2016 en Rocha de Uruguay, y posteriormente jugó en Santos Laguna (2017 a 2019), Junior (2019 a 2022), Independiente Medellín (2023 a 2024) y Estudiantes de La Plata (2024 a 2025).

Ahora, Edwuin Cetré estaría próximo a convertirse en jugador de un Peñarol que viene de ser segundo de su grupo en Copa Libertadores y enfrentará a Racing de Avellaneda en los octavos de final.

Cetré es un futbolista quien además de extremo puede desempeñarse como interior y quien a lo largo de su carrera ha demostrado tener gol y ha sido convocado en varias ocasiones a Selección Colombia, pues hizo parte de procesos con los planteles sub 15, sub 17 y sub 23.