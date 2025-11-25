Actualizado:
Mar, 25/11/2025 - 20:00
Peñarol planea fichar a un defensa de Independiente Medellín
El Poderoso posiblemente hará una oferta para retener al jugador.
Peñarol volverá a la carga por Daniel Londoño. El lateral izquierdo de Independiente Medellín, cuyo contrato vence el próximo 31 de diciembre, reaparece en la agenda del club uruguayo, que ya había intentado ficharlo a mitad de año.
Esta vez, según informó el periodista Alexis Rodríguez, el interés es firme y el Carbonero buscará cerrar su incorporación antes del inicio de la temporada 2026, pues lo consideran la mejor opción en el mercado.
La situación vuelve a tomar fuerza justo cuando Medellín atraviesa un momento deportivo decisivo. El DIM está instalado en la final de la Copa Betplay y disputa los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, donde Londoño es pieza clave en el esquema.
La regularidad de Londoño lo ha convertido en uno de los mejores futbolistas del equipo en los últimos torneos, y ha ganado de a poco el cariño de una hinchada, que, eso sí, está urgida de títulos.
En medio de ese panorama, la continuidad de Londoño se vuelve un tema sensible. El lateral ya había rechazado una oferta de Peñarol hace unos meses, cuando decidió quedarse en Medellín para cumplir su contrato.
Pero a pocas semanas de que finalice su vínculo, el interés del gigante uruguayo reaparece con fuerza. Peñarol busca reforzar su banda izquierda y considera al colombiano un perfil ideal por experiencia, rendimiento y madurez competitiva. Esta vez, el contexto contractual podría jugar a su favor.
Londoño, quien cumplirá 31 años el 1 de enero de 2026, llegó al Medellín a inicios de 2023 y firmó por tres temporada. Desde entonces, se ha consolidado como uno de los mejores laterales del fútbol colombiano, destacando por su ritmo, intensidad y aporte en ambas áreas.
Por ahora, el jugador se mantiene concentrado en las competencias vigentes, mientras Medellín se juega su futuro inmediato en dos frentes. El club no ha confirmado negociaciones, pero lo más probable es que se le realice una oferta de renovación pensando en el torneo internacional del próximo año.
