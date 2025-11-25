Peñarol planea fichar a un defensa de Independiente Medellín

Peñarol volverá a la carga por Daniel Londoño. El lateral izquierdo de Independiente Medellín, cuyo contrato vence el próximo 31 de diciembre, reaparece en la agenda del club uruguayo, que ya había intentado ficharlo a mitad de año.

Esta vez, según informó el periodista Alexis Rodríguez, el interés es firme y el Carbonero buscará cerrar su incorporación antes del inicio de la temporada 2026, pues lo consideran la mejor opción en el mercado.

La situación vuelve a tomar fuerza justo cuando Medellín atraviesa un momento deportivo decisivo. El DIM está instalado en la final de la Copa Betplay y disputa los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, donde Londoño es pieza clave en el esquema.

La regularidad de Londoño lo ha convertido en uno de los mejores futbolistas del equipo en los últimos torneos, y ha ganado de a poco el cariño de una hinchada, que, eso sí, está urgida de títulos.