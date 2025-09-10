Peñarol vs Liverpool  EN VIVO 10 de septiembre: hora y canal para la Copa Uruguay

El fútbol uruguayo se prepara para vivir un nuevo capítulo de su tradición competitiva con el choque entre Peñarol y Liverpool de Montevideo, correspondiente a los octavos de final de la Copa Uruguay. Este enfrentamiento, programado para disputarse en el Estadio Centenario, promete intensidad, táctica y un ambiente de alto voltaje entre dos conjuntos con ambiciones de avanzar en el certamen.

El club aurinegro, dirigido por Diego Aguirre, llega a este compromiso con la presión propia de un equipo grande. Tras un arranque irregular en el campeonato local, Peñarol busca reafirmar su protagonismo en el torneo copero, que se ha convertido en una vitrina para consolidar planteles y recuperar confianza. La afición mirasol espera que figuras como Matías Arezo y Sebastián Cristóforo sean determinantes para romper las líneas del rival y asegurar la clasificación.

Por su parte, Liverpool afronta el encuentro con la solidez de un conjunto que viene creciendo en los últimos años. Bajo la conducción de Joaquín Papa, el equipo negriazul combina juventud y experiencia, apostando a la movilidad ofensiva y a una defensa ordenada. Su buena campaña en el plano local y los recientes resultados positivos generan expectativa entre sus hinchas, que sueñan con eliminar a uno de los gigantes del país y continuar su camino en la Copa Uruguay.

El árbitro designado para este choque es Esteban Ostojich, quien tendrá la responsabilidad de mantener el orden en un encuentro que promete intensidad y contacto físico. Con la motivación de seguir en carrera por el título y el prestigio que representa la copa, tanto Peñarol como Liverpool afrontan este compromiso como una verdadera final anticipada. El ganador no solo avanzará a cuartos de final, sino que reforzará su imagen como uno de los protagonistas del fútbol uruguayo en 2025.