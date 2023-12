Pep Guardiola decidió su futuro: un portazo irreversible

El Manchester City ha sido completamente revolucionado por los dueños sauditas, Mansour bin Zayed Al Nahayan, nacido en los Emiratos Árabes Unidos. El dinero ha dado para excelentes contrataciones, y, evidentemente, con un director técnico como Pep Guardiola han logrado conquistar Inglaterra y recientemente, ganar uno de los torneos que faltaban como lo es la Uefa Champions League.

Ahora, disputando el Mundial de Clubes, las alarmas se prendieron cuando a Pep Guardiola lo empezaron a vincular con selecciones nacionales como la de Inglaterra y también al combinado español, que, sin duda alguna, por su nacionalidad, sería algo atractivo firmar con España.

El reto sería grande, pues, tras estar por varios años en clubes, llegar a una selección donde tienes menos días de actividad y de trabajo, sería impensado para un hombre que le gusta trabajar día a día, analizar sus plantillas y variantes dentro de la misma. Por esta razón, el llegar a una nación no ha estado todavía en la cabeza de Guardiola.

Los rumores que indicaban la salida de Gareth Southgate de la Selección de Inglaterra tomaron fuerza y el nombre del español apareció en la carpeta. También en España, pero tanto Southgate como Luis De La Fuente mantuvieron sus cargos. Semanas después, y ante los rumores de los combinados nacionales, Pep Guardiola mantuvo que, no se plantea salir pronto del club ciudadano.

En la rueda de prensa tras el juego ante el Urawa por el Mundial de Clubes, Pep Guardiola sentenció, "estoy muy feliz de estar aquí con el Manchester City. Realmente, muy feliz. Aún me queda un año más de contrato. Ojalá no me despidan y pueda quedarme aquí más todavía en este club". Sin embargo, el estratega no ha cerrado las puertas a firmar con una selección.

Hasta para uno de los mejores directores técnicos del mundo como es Pep Guardiola, sería difícil la transición de dirigir a un club a un combinado nacional. El español, una vez finalice su contrato, que mantiene hasta 2025 podría cambiar de aires y de retos al hacerse cargo de una selección.