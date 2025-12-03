Pereira al borde del abismo: duro antecedente lo acerca a la desaparición

La suspensión del reconocimiento implica que el club no puede realizar actividades oficiales mientras persista la sanción, una alarma que ya ha encendido todas las alertas en la dirigencia. A pesar del golpe, el Ministerio concedió un plazo de 10 días contados a partir de la fecha de la notificación para que el club pueda ponerse al día en sus compromisos laborales y tributarios.

Este periodo será decisivo para el futuro inmediato del equipo. De no cumplirse con los requerimientos en los tiempos establecidos, el Deportivo Pereira podría enfrentar un panorama oscuro, similar al que vivió el Cúcuta Deportivo en 2015, cuando la falta de solvencia financiera y las deudas acumuladas llevaron al club a perder reconocimiento deportivo y, con ello, a un proceso que desembocó en su desaparición temporal como sociedad.

El fantasma de aquel antecedente ronda hoy al equipo risaraldense, pues las consecuencias de no ponerse al día son claras: el Pereira corre el riesgo de perder la categoría, desaparecer como sociedad anónima y ver extinguida su razón social, un escenario que sería devastador para una institución con más de siete décadas de historia. La incertidumbre también golpea a los jugadores, empleados administrativos y a toda la cadena de personas que dependen económicamente del funcionamiento del club.