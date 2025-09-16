Actualizado:
Pereira en graves problemas en Liga BetPlay: numerosas consecuencias
La situación de Deportivo Pereira se complica en el FPC y tendría graves consecuencias.
Pereira se sigue robando el protagonismo del Fútbol Profesional Colombiano, no solo por el deplorable rendimiento deportivo que han venido demostrando en la Liga BetPlay, sino también por la gran cantidad de problemas económicos que se han venido presentando y que llegaría a traerles graves consecuencias.
Los problemas en el equipo de Rafael Dudamel se siguen incrementando con el pasar de los días y, aunque por el momento se había dado un parte alentador con respecto a un acuerdo que se había llegado con los jugadores, recientemente se dio a conocer que ya habría una fecha límite para para que la institución se ponga al día con sus respectivas deudas o sino se avecinaría una gran cantidad de consecuencias que afectarán al club.
Pereira tiene 14 días para solucionar sus problemas
En los últimos días, los futbolistas de Pereira decidieron hacer una protesta y dejar de lado un par de jornadas de entrenamiento con el propósito de hacer sentir su descontento a las directivas de la institución tras la falta de pagos. Por un momento se compartió un parte alentador con un supuesto arreglo entre ambas partes y regresarían pronto a ponerse al día en cuanto a entrenamientos.
La dirigencia del club se comprometió a llevar a cabo los respectivos pagos en los próximos días, por lo que los jugadores regresarían a entrenamientos, pero el tiempo sigue corriendo y junto con ello la molestia de los jugadores se sigue incrementando al igual que los problemas que tendrían al no llegar a cumplir con lo pactado.
Tendrán un total de 14 días en los cuales deberán solucionar los pagos pendientes desde hace 46 días, sino se podrían llegar a venir varias demandas y lo más grave es que todos los jugadores podrían dar por finalizado su vínculo con el club y salir como agentes libres.
1. A la fecha le deben a los jugadores 46 días (mes y medio).
1. A la fecha le deben a los jugadores 46 días (mes y medio).
2. Si en 14 días NO pagan por lo menos un mes, el equipo NO tendrá reconocimiento deportivo.
3. Si en 14 días NO pagan, TODO el plantel quedará libre y se podrán ir sin problema.
4.…
Próximo partido de Pereira en la Liga BetPlay
El siguiente duelo del equipo comandado por Rafael Dudamel será en el marco de la fecha 12, en la cual tendrán que auspiciar como visitantes ante Boyacá Chicó. El compromiso se llevará a cabo el domingo 21 de septiembre, sobre las 20:30 hora local, en el Estadio La Independencia.
