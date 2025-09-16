Pereira en graves problemas en Liga BetPlay: numerosas consecuencias

Pereira se sigue robando el protagonismo del Fútbol Profesional Colombiano, no solo por el deplorable rendimiento deportivo que han venido demostrando en la Liga BetPlay, sino también por la gran cantidad de problemas económicos que se han venido presentando y que llegaría a traerles graves consecuencias.

Los problemas en el equipo de Rafael Dudamel se siguen incrementando con el pasar de los días y, aunque por el momento se había dado un parte alentador con respecto a un acuerdo que se había llegado con los jugadores, recientemente se dio a conocer que ya habría una fecha límite para para que la institución se ponga al día con sus respectivas deudas o sino se avecinaría una gran cantidad de consecuencias que afectarán al club.

Pereira tiene 14 días para solucionar sus problemas

En los últimos días, los futbolistas de Pereira decidieron hacer una protesta y dejar de lado un par de jornadas de entrenamiento con el propósito de hacer sentir su descontento a las directivas de la institución tras la falta de pagos. Por un momento se compartió un parte alentador con un supuesto arreglo entre ambas partes y regresarían pronto a ponerse al día en cuanto a entrenamientos.

La dirigencia del club se comprometió a llevar a cabo los respectivos pagos en los próximos días, por lo que los jugadores regresarían a entrenamientos, pero el tiempo sigue corriendo y junto con ello la molestia de los jugadores se sigue incrementando al igual que los problemas que tendrían al no llegar a cumplir con lo pactado.