Pereira le da contentillo a Dudamel: ficharía goleador brasileño
Deportivo Pereira sorprende con noticia sobre nuevos fichajes para Rafael Dudamel.
Pereira comenzó con el pie derecho una nueva edición de la Liga BetPlay, en la que de la mano de Rafael Dudamel ya se encuentra de manera parcial dentro de los ocho mejores equipos que clasifican a los cuadrangulares. Sin embargo, esto no se hubiera podido alcanzar sin la gestión que se llevó a cabo en el mercado de fichajes contratando destacadas figuras como Omar Albornoz y Edwin Velasco.
Aún así, la reestructuración de la plantilla de jugadores que comanda el estratega venezolano parece que no ha llegado a su fin, ya que Dudamel está mirando opciones entre los futbolistas que se encuentran como agentes libres y ya habría encontrado un delantero para reforzar la zona ofensiva, Marcus Vinicius, quien no siguió con su vínculo en Medellín.
Pereira y Dudamel le dan el visto bueno a Marcus Vinicius
Deportivo Pereira busca obtener su segundo título con ayuda de Rafael Dudamel, quien arribó a mitad del primer semestre de apertura y ha tenido un destacado paso dirigiéndolo con un balance de nueve victorias, siete empates y tres derrotas.
Sin embargo, al venezolano le sigue haciendo falta el "centavo para el peso" y es un título que lo vuelva a consolidar como uno de los mejores técnicos del Fútbol Profesional Colombiano. Para ello, buscará a un nuevo delantero que le permita aumentar su cantidad de goles y lo lleven hasta una nueva final, por lo que se habrían interesado en Marcus Vinicius.
El delantero brasileño de 28 años salió de Independiente Medellín con una cifra de minutos y goles bastante corta, por lo que las directivas del club decidieron no volver a contar con él, por lo que quedó como agente libre. situación que aprovecharía Pereira para ficharlo y ya enviaron la respectiva oferta.
MARCUS VINICIUS (28) recibió oferta de @DeporPereiraFC.— Mariano Olsen (@olsendeportes) August 29, 2025
El futbolista brasileño también analiza propuestas del exterior, a horas del cierre del mercado para futbolistas sin contrato en el FPC. pic.twitter.com/M8KUvDawrM
¿Cómo le fue a Marcus Vinicius con Medellín?
Marcus Vinicius arribó a Medellín en el semestre de clausura de 2024 desde el fútbol de Japón, pero llegó con un rendimiento bastante bajo que siguió demostrando bajo el mando de Alejandro Restrepo, ya que solamente jugó 25 partidos en los cuales se reportó con dos goles y una asistencia en el transcurso de 682 minutos.
