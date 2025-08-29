Pereira le da contentillo a Dudamel: ficharía goleador brasileño

Pereira comenzó con el pie derecho una nueva edición de la Liga BetPlay, en la que de la mano de Rafael Dudamel ya se encuentra de manera parcial dentro de los ocho mejores equipos que clasifican a los cuadrangulares. Sin embargo, esto no se hubiera podido alcanzar sin la gestión que se llevó a cabo en el mercado de fichajes contratando destacadas figuras como Omar Albornoz y Edwin Velasco.

Aún así, la reestructuración de la plantilla de jugadores que comanda el estratega venezolano parece que no ha llegado a su fin, ya que Dudamel está mirando opciones entre los futbolistas que se encuentran como agentes libres y ya habría encontrado un delantero para reforzar la zona ofensiva, Marcus Vinicius, quien no siguió con su vínculo en Medellín.

Pereira y Dudamel le dan el visto bueno a Marcus Vinicius

Deportivo Pereira busca obtener su segundo título con ayuda de Rafael Dudamel, quien arribó a mitad del primer semestre de apertura y ha tenido un destacado paso dirigiéndolo con un balance de nueve victorias, siete empates y tres derrotas.

Sin embargo, al venezolano le sigue haciendo falta el "centavo para el peso" y es un título que lo vuelva a consolidar como uno de los mejores técnicos del Fútbol Profesional Colombiano. Para ello, buscará a un nuevo delantero que le permita aumentar su cantidad de goles y lo lleven hasta una nueva final, por lo que se habrían interesado en Marcus Vinicius.