Pereira reveló la verdadera razón por la que finalmente NO fichó a Fariñez

Hace pocas horas se dio a conocer que Deportivo Pereira finalmente no se hizo a los servicios de Wuilker Fariñez, el arquero venezolano que ha hecho varios intentos para volver al fútbol profesional colombiano.

Tras ver esta situación, en la mañana de este martes el mismo club salió a aclarar este hecho que terminó dejando sin opciones al arquero.

En una rueda de prensa donde asistió Leonel Álvarez, fue el mismo entrenador el que inició diciendo: "El médico me acompaña hoy porque viene a aclarar el tema Fariñez. Es un médico muy preparado y a él se le hizo un proceso profesional".

Posteriormente, habló Camilo Lopera, el profesional en salud, que dejó claro que todo se debía al estado de salud de Fariñez, quien no está en óptimas condiciones para ser fichado por el club.

"Se le hicieron una pruebas esperando con la mejor intención que las superara, pero médicamente no fue posible. No estaba para tener minutos y no pudo ingresar al club en este momento", fue lo que dijo el médico.

Así las cosas, queda claro entonces que Fariñez no está en su mejor momento a nivel físico y eso le cerró las puertas en el Pereira.

Ahora este jugador venezolano deberá buscar un nuevo equipo, mismo en el que le ofrezcan recuperarse y así poder llegar a un buen estado de salud para no perder continuidad deportiva.