Pereira se sigue hundiendo: FIFA le impuso una nueva sanción

Recientemente Deportivo Pereira sigue en el "ojo del huracán" del Fútbol Profesional Colombiano por los malos resultados que ha venido obteniendo en los últimos duelos de la Liga BetPlay y de paso por el polémico momento que también están protagonizando por una serie de irregularidades extradeportivas que les han traído varios problemas con la FIFA.

La escuadra comandada por el estratega venezolano, Rafael Dudamel, volvió a presentar un problema que fue notificado a la FIFA y la cual ya se encargó de tomar las medidas necesarias con una nueva sanción por la polémica inscripción de Lucas Serna y la cual ahora le impediría inscribir nuevos jugadores.

FIFA le quita a Pereira la posibilidad de fichar jugadores

La dirigencia del club se comprometió a llevar a cabo los respectivos pagos de la plantilla de jugadores durante el mes e septiembre, por lo que los jugadores regresarían a entrenamientos, pero el tiempo sigue corriendo y junto con ello la molestia de los futbolistas se sigue incrementando al igual que los problemas que tendrían al no llegar a cumplir con lo pactado.

Poco a poco se fueron solventando un par de pagos, pero también está la posibilidad de pasar por varias demandas y lo más grave es que todos los jugadores podrían dar por finalizado su vínculo con el club y salir como agentes libres. A esta grave situación se suman las sanciones formales que ya le ha impartido la FIFA y a la cual se suma una tercera que le impide inscribir nuevos jugadores tras el caso de Lucas Serna