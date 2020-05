Perú autoriza el regreso del fútbol profesional

El fútbol profesional de Perú volverá a la actividad después de que el Gobierno del país lo haya incluido este viernes dentro de los sectores económicos que podrán reiniciar sus actividades dentro de la nueva ampliación del confinamiento, extendido hasta el 30 de junio.

"¿Es importante? Sí, respetando siempre los protocolos de seguridad", señaló el presidente de Perú, Martín Vizcarra, durante un pronunciamiento televisado en el que detalló los alcances de la nueva fase de reactivación económica que se aplicará en esta extensión de la cuarentena, decretada desde el 16 de marzo, a causa del coronavirus.

El Gobierno accedió así al pedido de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), pero Vizcarra aclaró que "los partidos van a tener que ser sin público, que lo estará mirando desde sus hogares".

En su comparecencia, Vizcarra no explicó detalles, requisitos y protocolos que el Ministerio de Salud deberá exigir a los clubes de fútbol profesional para volver a sus actividades, entre ellos la obligación de someterse a pruebas de descarte de la COVID-19.

Así, el plan contempla que los clubes de la liga peruana, tanto de primera como de segunda división, pudiesen volver a los entrenamientos en junio con la previsión de reanudar los torneos en julio.

La FPF ya había confirmado en semanas anteriores que su plan contemplaba acabar la liga peruana a puerta cerrada e incluso valoraba la posibilidad de concentrar a todos los clubes en una misma ciudad para evitar constantes de desplazamientos de los equipos, ya que el transporte de pasajeros seguirá suspendido.

La liga fue detenida a mitad de marzo cuando apenas se habían disputado seis jornadas del Torneo Apertura, por lo aún quedan por jugarse trece fechas y de manera íntegra el Clausura y la Copa Bicentenario. La segunda división todavía no había comenzado cuando llegó el confinamiento.

La inactividad ha obligado a la mayoría de los clubes a recortar los salarios de sus jugadores, y en algunos casos como el del Binacional, vigente campeón del torneo, a dejarlos sin sueldo tras no haber alcanzado un acuerdo con ellos, según lo anunció este viernes.

Por su parte, el Melgar hizo público este mismo día un protocolo de prevención del coronavirus en el reinicio de las actividades en el que contempla hacer pruebas a los jugadores tres o cinco días antes del regreso a los entrenamientos.

La vuelta a las prácticas tendrá en Melgar tres fases, con un primer periodo de ejercicios individualizados, un segundo con grupos pequeños y otro último ya con todo el colectivo.

Las pruebas rápidas se repetirán el primer día de entrenamientos y posteriormente cada siete o diez días, según dispongan la Federación Peruana de Fútbol y el Ministerio de Salud.

De momento no ha trascendido ningún caso de coronavirus en jugadores de la primera división de Perú, pero sí se supo el jueves de once casos en el Credicoop San Román, un equipo de la Copa Perú, torneo de fútbol no profesional cuyo campeón asciende directamente a la primera división.

En Perú la COVID-19 ha causado más de 3.200 muertos y más de 111.000 contagiados, con lo que se sitúa como el segundo país más afectado de Latinoamérica, solo por detrás de Brasil.