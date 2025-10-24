Perú cambió todo vs Colombia: anuncian repentina noticia en Liga de Naciones

Después del anuncio de la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL, las horas empezaron a contar para que llegara el día ideal en busca de debutar en la nueva competencia que dará clasificación para los siguientes mundiales. El primero será el de 2027 que tiene como sede a Brasil.

Con Brasil anfitriona, la ‘Canarinha’ no participará y esto le puede abrir camino a la selección peruana, entre otras selecciones en busca de clasificar. La historia de Perú arrancará en condición de visitante frente a Colombia en el Estadio Atanasio Girardot este viernes 24 de octubre.

El primer rival de la Selección Colombia se prepara con un nuevo cuerpo técnico. Emily Lima salió prematuramente del combinado peruano y confirmaron al entrenador argentino Alejandro Spinelli. Ese fue el primer cambio que dieron en la ‘Bicolor’ para encarar la Liga de Naciones.

Sin embargo, no es el único. Horas antes de enfrentar a la selección colombiana, apareció otra novedad para la Liga de Naciones y para el futuro de las peruanas en busca de encontrar una sede ideal para poder sumar la gran cantidad de puntos para clasificar por primera vez a un Mundial.

EL CAMBIO QUE ANUNCIÓ PERÚ ANTES DE ENFRENTAR A COLOMBIA

Con la apertura de la Liga de Naciones, Perú ideó un plan para la segunda fecha, y es que, después de verse las caras contra Colombia, las peruanas descansarán en las Eliminatorias.

No obstante, Perú no se quedará con los brazos cruzados en la segunda fecha de la Liga de Naciones. La ‘Bicolor’ anunció un amistoso internacional en condición de local, pero el gran cambio es la nueva sede que tendrá y que podría quedarse para encarar los partidos en casa de las Eliminatorias.

En ese orden de ideas, lejos de descansar el martes 28 de octubre, la selección de Perú jugará contra Panamá en busca de sumar regularidad para las fechas 3 y 4 de la Liga de Naciones que serán en noviembre. El gran cambio será en la sede que acogerá el encuentro saliendo de Lima y mudándose a Chincha, región Ica.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció entonces que el partido se jugará en el Estadio Félix Castillo, un novedoso escenario deportivo en Chincha. Este podría ser una sede alterna para enfrentar la Liga de Naciones en los partidos en condición de local.

Bajo ese panorama, la FPF tendrá que definir si todos los partidos se jugarán en Lima, o si habrá cambios de sedes, no solo en los amistosos internacionales, sino en uno que otro juego de las Eliminatorias, pues, parece extraño que cambien de sede para un amistoso si la capital figuraba como la casa de la selección.