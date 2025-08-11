Actualizado:
Lun, 11/08/2025 - 18:02
Perú elegiría a colombiano como nuevo técnico para la Eliminatoria
La Selección de Perú se empieza a reestructurar para la eliminatoria y contaría con nuevo técnico colombiano.
El presente de las selecciones sudamericanas para la próxima edición de la Copa Mundial no es el mejor de todos y una de las que justamente ha tenido más problemas en cuanto a resultados es la de Perú, tanto en su rama masculina como femenina.
Óscar Ibáñez asumió el cargo después de la selección masculina tras la salida de Jorge Fossati y estará a cargo del equipo en los últimos duelos de las eliminatorias, ya que el sueño mundialista llegó a su fin. Mientras que en la Selección de Perú Femenina de mayores también se podrían llegar a dar cambios significativos, ya que la estratega brasileña, Emily Lima, no cumplió con las expectativas en la Copa América.
Le puede interesar: Colombia queda estancada en ranking FIFA a pesar de la final de Copa América
Nelson Abadía sería nuevo técnico de la Selección de Perú
La última edición de la Copa América fue una de las mejores que se ha disputado en cuanto a nivel deportivo, ya que las selecciones cada vez más se están llenando de figuras que dejan mucho de qué hablar por su rendimiento en cada partido. Sin embargo, hubo una selección que no pudo brillar del todo y fue la de Perú, la cual no pudo sumar ni siquiera un punto.
La escuadra 'inca' quedó en la última casilla del Grupo A con 0 puntos y una diferencia de gol de siete goles en contra, lo que llevaría a la federación a tomar medidas al respecto en cuanto a la reestructuración del equipo, comenzando por el respectivo cuerpo técnico, en donde ya tendrían en mente la llegada de un estratega con amplio recorrido, tal como lo es el colombiano, Nelson Abadía, quien ya sabe incluso lo que es disputar una Copa Mundial.
Según dio a conocer el periodista, Mariano Olsen, a través de sus redes sociales, Abadía ya estaría viajando a Lima junto con su abogado para comenzar los primeros acercamientos con las directivas de la federación y finiquitar detalles de su posible traspaso antes de que comience CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, la cual determinará la clasificación de las dos primeras clasificaciones a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027.
NELSON ABADÍA se encuentra en el aeropuerto de Bogotá, junto a su abogado Juan Carlos Vásquez, para viajar rumbo a Lima a entrevistarse con integrantes de la @TuFPF.— Mariano Olsen (@olsendeportes) August 11, 2025
ABADÍA es uno de los candidatos a dirigir la selección Perú Femenina en reemplazo de la brasileña EMILY LIMA. pic.twitter.com/960iUBnk4k
En otras noticias: Los objetivos de Colombia son muy mediocres
Lea también: Lorenzo defendió a la Selección Colombia tras derrota en Copa América Femenina
¿Cuándo comienza la Liga de Naciones Femenina?
La CONMEBOL Liga de Naciones Femenina 2025-26, torneo que servirá como clasificatorio al Mundial Femenino 2027, dará inicio el 24 de octubre de 2025 y se extenderá hasta el 9 de junio de 2026. En su primera edición participarán nueve selecciones sudamericanas, todas excepto Brasil, que ya tiene su cupo asegurado como anfitrión, bajo un formato de todos contra todos en una sola rueda.
Fuente
Antena 2