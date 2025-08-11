Perú elegiría a colombiano como nuevo técnico para la Eliminatoria

El presente de las selecciones sudamericanas para la próxima edición de la Copa Mundial no es el mejor de todos y una de las que justamente ha tenido más problemas en cuanto a resultados es la de Perú, tanto en su rama masculina como femenina.

Óscar Ibáñez asumió el cargo después de la selección masculina tras la salida de Jorge Fossati y estará a cargo del equipo en los últimos duelos de las eliminatorias, ya que el sueño mundialista llegó a su fin. Mientras que en la Selección de Perú Femenina de mayores también se podrían llegar a dar cambios significativos, ya que la estratega brasileña, Emily Lima, no cumplió con las expectativas en la Copa América.

Nelson Abadía sería nuevo técnico de la Selección de Perú

La última edición de la Copa América fue una de las mejores que se ha disputado en cuanto a nivel deportivo, ya que las selecciones cada vez más se están llenando de figuras que dejan mucho de qué hablar por su rendimiento en cada partido. Sin embargo, hubo una selección que no pudo brillar del todo y fue la de Perú, la cual no pudo sumar ni siquiera un punto.

La escuadra 'inca' quedó en la última casilla del Grupo A con 0 puntos y una diferencia de gol de siete goles en contra, lo que llevaría a la federación a tomar medidas al respecto en cuanto a la reestructuración del equipo, comenzando por el respectivo cuerpo técnico, en donde ya tendrían en mente la llegada de un estratega con amplio recorrido, tal como lo es el colombiano, Nelson Abadía, quien ya sabe incluso lo que es disputar una Copa Mundial.