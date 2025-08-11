Cargando contenido

Selección de Perú se reforzaría con estratega colombiano
Selección de Perú se reforzaría con estratega colombiano
AFP
Fútbol
Actualizado:
Lun, 11/08/2025 - 18:02

Perú elegiría a colombiano como nuevo técnico para la Eliminatoria

La Selección de Perú se empieza a reestructurar para la eliminatoria y contaría con nuevo técnico colombiano.

El presente de las selecciones sudamericanas para la próxima edición de la Copa Mundial no es el mejor de todos y una de las que justamente ha tenido más problemas en cuanto a resultados es la de Perú, tanto en su rama masculina como femenina. 

Óscar Ibáñez asumió el cargo después de la selección masculina tras la salida de Jorge Fossati y estará a cargo del equipo en los últimos duelos de las eliminatorias, ya que el sueño mundialista llegó a su fin. Mientras que en la Selección de Perú Femenina de mayores también se podrían llegar a dar cambios significativos, ya que la estratega brasileña, Emily Lima, no cumplió con las expectativas en la Copa América

Le puede interesar: Colombia queda estancada en ranking FIFA a pesar de la final de Copa América

Nelson Abadía sería nuevo técnico de la Selección de Perú

La última edición de la Copa América fue una de las mejores que se ha disputado en cuanto a nivel deportivo, ya que las selecciones cada vez más se están llenando de figuras que dejan mucho de qué hablar por su rendimiento en cada partido. Sin embargo, hubo una selección que no pudo brillar del todo y fue la de Perú, la cual no pudo sumar ni siquiera un punto

La escuadra 'inca' quedó en la última casilla del Grupo A con 0 puntos y una diferencia de gol de siete goles en contra, lo que llevaría a la federación a tomar medidas al respecto en cuanto a la reestructuración del equipo, comenzando por el respectivo cuerpo técnico, en donde ya tendrían en mente la llegada de un estratega con amplio recorrido, tal como lo es el colombiano, Nelson Abadía, quien ya sabe incluso lo que es disputar una Copa Mundial. 

 

Lea también
Image
FCF tomó decisión con Ángelo Marsiglia tras la Copa América

Primera decisión de la FCF con Marsiglia tras perder la Copa América con Colombia

Ver más

Según dio a conocer el periodista, Mariano Olsen, a través de sus redes sociales, Abadía ya estaría viajando a Lima junto con su abogado para comenzar los primeros acercamientos con las directivas de la federación y finiquitar detalles de su posible traspaso antes de que comience CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, la cual determinará la clasificación de las dos primeras clasificaciones a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027. 

En otras noticias: Los objetivos de Colombia son muy mediocres

Lea también: Lorenzo defendió a la Selección Colombia tras derrota en Copa América Femenina

¿Cuándo comienza la Liga de Naciones Femenina? 

La CONMEBOL Liga de Naciones Femenina 2025-26, torneo que servirá como clasificatorio al Mundial Femenino 2027, dará inicio el 24 de octubre de 2025 y se extenderá hasta el 9 de junio de 2026. En su primera edición participarán nueve selecciones sudamericanas, todas excepto Brasil, que ya tiene su cupo asegurado como anfitrión, bajo un formato de todos contra todos en una sola rueda. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Selección de Perú

Imagen

Eliminatoria

Imagen

Federación Peruana de Fútbol

Imagen
Perú

Perú

Imagen
Selección Colombia

Selección Colombia

Imagen

Selección Colombia Femenina

Imagen
Nelson Abadía Aragón

Nelson Abadía Aragón

Imagen
Selección Colombia

Colombia

Imagen
Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano

Imagen
Eliminatorias Sudamericanas

Eliminatorias Sudamericanas

Cargando más contenidos

Fin del contenido