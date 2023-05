Perú estrena DT: ya dirigió a Brasil y a otra selección más en Sudamérica

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) presentó este miércoles a la brasileña Emily Lima como nueva seleccionadora de La Bicolor femenina, que llevaba más de tres meses sin nadie al frente del banquillo.



Lima, que ya fue seleccionadora de Brasil y de Ecuador, señaló durante la presentación en la Villa Deportiva Nacional (Videna) en Lima que tiene como objetivo contribuir a Perú y dejar un legado tanto en lo personal como en lo profesional.

"Estoy aquí para contribuir al país. No es que vamos a cambiar todo, pero queremos dejar un legado, primero como persona y después como profesional", señaló Lima.



Además, Lima destacó, pese a la falta de profesionalidad del torneo femenino local, el trabajo que está haciendo la federación con la Liga Femenina.



"Estuve en muchos países y llego a una Federación que me llamó mucho la atención por su organización. Tenemos que valorar lo que se está haciendo con la Liga Femenina. No solo se puede decir que todo está mal. Es mejor mirar hacia afuera y ver si es mejor de lo que se está haciendo en el Perú", puntualizó.



La nueva seleccionadora contará con un comando técnico completamente femenino formado por la asistente técnica Jaqueline Ucella, la preparadora física Liliane Cruz y la analista de video Camila Lima.



El presidente de la FPF, Agustín Lozano, le dio la bienvenida a Emily Lima y le deseó éxitos durante su dirección.



"Bienvenida Emily. Mi mayor deseo es que te vaya súper bien. Que, junto a tu comando técnico, nos puedas ayudar a que el fútbol femenino se convierta en toda una potencia para nuestro país", expresó Lozano durante la presentación.



Lima inició su carrera como futbolista y jugó en equipos como Sao Paulo y Nápoles, tras lo cual estudió gestión en España para desarrollar proyectos de fútbol femenino en su país.



Fue asistente técnica en el Portuguesa y luego dirigió a los equipos femeninos de Juventus, Sao Caetano, Sao José, Sao Paulo y Santos, con los que logró siete títulos y el subcampeonato de la Copa Libertadores Femenina, con el Santos.

Luego de dirigir las categorías sub'15 y sub'17 de la selección brasileña, en 2016 fue nombrada directora técnica de la selección femenina absoluta de Brasil, con la que ganó el Torneo Internacional de Selecciones.



En 2019 fue contratada por Ecuador para dirigir la selección femenina absoluta y las categorías sub'17 y sub'20 de ese país.