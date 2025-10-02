Perú le ganó a Alemania: figura del Bayern Múnich en convocatoria vs Chile

Llegaron los partidos de la Fecha FIFA con duelos atractivos en busca de darle un cambio generacional para el futuro de la selección de Perú. La idea es poder estructurar una nueva generación sin Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz y otros referentes del combinado nacional que no harán parte, por lo menos de esta convocatoria para enfrentar a Chile.

A lo largo de las Eliminatorias Sudamericanas, Perú no estuvo a la altura. Quedó penúltimo en la tabla de posiciones, solo por delante de Chile, su clásico rival histórico. En ese sentido, se espera una nueva historia para el combinado inca que debe apuntarle al Mundial de 2030.

Manuel Barreto, quien quedó encargado de manera interina para estos amistosos tuvo que anunciar su primera convocatoria este jueves 2 de octubre para definir qué tipo de equipo se podría ver en el futuro ya sea con él en el cargo o a la espera de darle continuidad a ese cambio generacional que viene con joyas como la inclusión de Felipe Chávez, peruano alemán del Bayern Múnich.

Para esta convocatoria en busca de darle el golpe a Chile que no reaccionó en las Eliminatorias Sudamericanas, Manuel Barreto no citó a jugadores como Paolo Guerrero, Luis Advíncula, Edison Flores, André Carrillo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún o Pedro Gallese.

NOVEDADES EN LA CONVOCATORIA DE PERÚ

En este compromiso, Perú contará con una sangre más renovada y sin los veteranos que han sido vitales a lo largo de la historia de la ‘Bicolor’. Justamente, en la lista hay regresos de Alex Valera, Bryan Reyna, Erick Noriega, entre otros, además de una portería totalmente renovada sin Pedro Gallese ni Carlos Cáceda.

Además, entre las novedades más grandes está la convocatoria del volante del Bayern Múnich, Felipe Chávez que es nacido en Alemania, pero que ha hecho sus primeros pasos por la selección Sub-20 de Perú. Con esto ya le dan un golpe a los alemanes y se quedarán con el talento de Chávez.

Tampoco está Oliver Sonne que hace parte del cambio generacional, pero sí estará Maxloren Castro y Juan Pablo Goicochea, goleador de la selección Sub-20 en el Sudamericano pasado. Además, tendrá el protagonismo de Luis Ramos que ya ha tenido presencias en la ‘Bicolor’.

LISTA DE CONVOCADOS

Arqueros

Pedro Díaz (Cusco FC – Perú)

Diego Enríquez (Sporting Cristal – Perú)

Diego Romero (Banfield – Argentina)

Defensas

Miguel Araujo (Sporting Cristal – Perú)

Anderson Villacorta (Mineros Zacatecas – México)

Renzo Garcés (Alianza Lima – Perú)

Anderson Santamaría (Universitario – Perú)

César Inga (Universitario – Perú)

Matías Lazo (Melgar – Perú)

Cristian Carbajal (Sport Boys – Perú)

Marcos López (Copenhague – Dinamarca)

Volantes

Erick Noriega (Gremio – Brasil)

Jesús Pretell (Sporting Cristal – Perú)

Martín Távara (Sporting Cristal – Perú)

Jesús Castillo (Universitario – Perú)

Felipe Chávez (Bayern Múnich – Alemania)

Jairo Concha (Universitario – Perú)

Delanteros

Álex Valera (Universitario – Perú)

Luis Ramos (América de Cali – Colombia)

Juan Pablo Goicochea (Platense – Argentina)

Bryan Reyna (Belgrano – Argentina)

Maxloren Castro (Sporting Cristal – Perú)

Kevin Quevedo (Alianza Lima – Perú)

Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps – Canadá)

Joao Grimaldo (Riga FC – Letonia)