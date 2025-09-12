Perú no tardó nada: confirman el nuevo técnico para las Eliminatorias

No ha pasado ni una semana desde que la selección de Perú terminó las Eliminatorias Sudamericanas con un resultado adverso ante Uruguay y Paraguay que acabó con la gestión de Óscar Ibáñez. Pese a que se creía que el argentino peruano podía continuar para seguir con un proceso que tuvo la confianza de los jugadores, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió cortar el vínculo.

En ese sentido, la FPF no demoró nada en confirmar al nuevo entrenador de la selección de Perú con la necesidad de sellar la clasificación para el Mundial. El futuro de la rama masculina es incierto, pero en el caso del equipo femenino, que deberá afrontar las Eliminatorias que dará cupo a la Copa del Mundo de 2027, oficializaron a un entrenador argentino.

Así como en los hombres, Emily Lima dejó la selección peruana y firmó un contrato con el Levante de España. Quedó vacío el puesto antes de la Liga de Naciones de la CONMEBOL (Eliminatorias Femeninas). Con su salida, Antonio Spinelli, entrenador argentino que terminó su vínculo con Chivas de Guadalajara se convirtió en el nuevo estratega de la ‘Bicolor’.

ANTONIO SPINELLI PRESENTADO COMO EL ENTRENADOR DE PERÚ

Queda solo un mes para que inicie el camino de Perú en la Liga de Naciones de la CONMEBOL. Con el anhelo de arrancar de buena manera, Antonio Spinelli empezará su gestión con la selección peruana enfrentando a Colombia en Medellín y en la segunda fecha descansarán por el formato que no tiene a Brasil por ser sede del Mundial.

Por medio de una rueda de prensa Jean Ferrari, director deportivo de la FPF confirmó la llegada del argentino que culminó su experiencia con Chivas de la Liga MX Femenil. El directivo afirmó que Spinelli será esencial para la reestructuración, “necesita crear un sistema para el sistema de la selección absoluta, menores, base y de donde puedan abastecer a las selecciones mayores y direccionar a los clubes”.

Por su parte, Antonio Spinelli tomó la palabra para agradecer y para trazar el objetivo, “creo que hay que hacer un cambio drástico y no lo digo desde algo puntual, sino genérico. Tenemos que trabajar con las bases”. Esta será la primera experiencia de Spinelli en una selección.

PERÚ RECIBE A ANTONIO SPINELLI CON UN GRAN RETO

Quien tomara las riendas de la selección de Perú sabe lo que se juega con la necesidad de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo. Antonio Spinelli deberá luchar por lo que no hizo la rama masculina y tratar de dar un golpe en la Liga de Naciones de la CONMEBOL.

El reto es aún mayor porque solo se dará dos cupos directos para el Mundial acompañando a Brasil que ya está clasificada como la sede. Sin las brasileñas, el camino podría ser un poco más sencillo, dado que no estará la potencia continental que acaba de ser campeona de la Copa América. Además, el tercer y cuarto puesto dará repechaje, por lo cual, ese puede ser el objetivo de Antonio Spinelli.

Por parte de la rama masculina, se espera que en enero de 2026 inicie el nuevo entrenador la gestión con miras al Mundial de 2030. Todo parece indicar que será un director técnico argentino, y que no será Ricardo Gareca como se preveía en algunos escenarios.