Perú privó a Colombia de jugar Mundial: duro antecedente de Liga de Naciones

Arrancan las emociones de la Liga de Naciones Femenina en Sudamérica con vibrantes partidos y uno de ellos que dará de qué hablar será nada más ni nada menos que Colombia contra Perú en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

Con una selección más renovada por la ausencia de jugadoras como Catalina Usme o Mayra Ramírez, esta última por una lesión, las dirigidas por Ángelo Marsiglia esperan arrancar de buena forma, teniendo en cuenta que solo la primera y la segunda clasificarán de manera directa al Mundial.

Por su parte, la selección de Perú también está necesitada para poder sellar su primera clasificación en la historia de los Mundiales Femeninos. Dirigidas por el argentino Alejandro Spinelli, la ‘Bicolor’ viajó a Medellín para sumar su segunda victoria en ciclos de clasificaciones a los Mundiales, pues, en el anterior formato privó que Colombia disputara una Copa del Mundo.

EL ANTECEDENTE QUE CONDICIONA A COLOMBIA

La primera selección colombiana que afrontó una Copa América (torneo que entregaba clasificaciones al Mundial) tuvo que verse las caras con Perú en 1998 cuando estaban dándose a conocer. En fase de grupos, compartieron zona juntas sumado a Brasil, Venezuela y Chile.

El debut de Colombia fue positivo marcando la pauta con una goleada frente a Venezuela, pero en la segunda salida cayeron goleadas por Brasil 12-1. Volvieron a la victoria frente a Chile con un 5-1 a favor y en la última fecha tuvieron que lidiar con Perú.

La victoria de Colombia les podía dar la clasificación para la siguiente ronda y acercarse a su primer Mundial. En aquel momento, Perú se salió con la suya con una dura victoria que privó a las colombianas de clasificar a las fases finales. La ‘Bicolor’ ganó 2-1 y eliminó a las cafeteras.

Esa Copa América dejaba clasificadas a las dos de cada grupo que debía verse las caras en semifinales y luego en la final, la campeona era la única que iba al Mundial por Sudamérica y fue Brasil.

Aunque es el primer partido, Colombia no puede perder en el primer examen frente a Perú en un vibrante partido que espera dar mucho de qué hablar marcando el comienzo de las dos selecciones. Arrancar con pie derecho sería esencial para tomar confianza y para mantenerse en el liderato con la necesidad de sellar la clasificación.

DOS ANTECEDENTES NEGATIVOS PARA COLOMBIA VS PERÚ

En los Juegos Bolivarianos de 2005, la Selección Colombia tuvo que enfrentar en dos ocasiones a su similar de Perú. La primera fue en la fase de grupos con derrota colombiana que fue la segunda caída frente a la ‘Bicolor’ con un marcador de 0-2.

Pese a esto, Colombia logró meterse a la final y Perú levantó el título con una goleada de 0-3 para alzar el trofeo. Han sido solo tres derrotas de las colombianas, pero cada vez que la ‘Bicolor’ gana, priva a la ‘Tricolor’ de alguna cosa.

La primera ocasión fue para dejarlas afuera de las fases finales de la Copa América privándolas de clasificar al Mundial de 1998, mientras que, en las otras dos derrotas de Colombia, Perú no permitió que Colombia quedara líder del grupo ni que lograra el título de los Bolivarianos en 2005.