Perú protesta en contra de Ricardo Gareca: “es nuestro rival”

El grito fuerte de Ricardo Gareca en su presentación en el combinado austral fue de positivismo, pese a que Chile no la pasa muy bien en las Eliminatorias. El anhelo es claro, y es clasificar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en el 2026. Gareca ya lo logró con Perú, y ahora, con el acérrimo rival de los peruanos, intentará volverlo a hacer.

Cambiar de selección, cuando estuvo en el banquillo de los peruanos y ahora en el de los chilenos, sacó de quicio a periodistas incas por esa polémica decisión de Ricardo Gareca.

Pedro García, de Movistar Deportes ‘explotó’ por esta decisión, no sin antes, expresar su amor por el argentino, quien llevó a Perú al Mundial de Rusia en 2018, “era un todo que lo erigía como el técnico más importante de la historia del país, para mí. Pero yo lo acabo de bajar del póster, evidentemente”. Agregó, “en tanto a lo profesional, puede dirigir al equipo que quiera, a la selección que quiera. Pero desde lo profesional”.

Claro, y como ahora está en Chile, desentendido de Perú, en las Eliminatorias alegará todas las acciones que sean en contra de los australes en todos los partidos, sin importar si se ven las caras contra su ex selección, una falta, la pedirá, una decisión polémica, pedirá ver el VAR, y Pedro García afirma que eso está bien, porque no deja de ser un profesional. Sin embargo, explicó la razón del desamor con Ricardo Gareca.

“La selección peruana es el amor de su vida, a nivel de selección. Y si bien es ético rehacer tu vida, cualquiera tiene derecho de rehacer su vida, pero no te puedes ir a vivir con la vecina pues. Búscate a otra pareja, no te vayas con la vecina… vete dos cuadras más allá, a la vuelta, a otro distrito, no con la vecina. Y Chile es nuestro vecino y rival futbolístico. A mí me hace ruido y por eso yo lo bajo del póster”, explicó el periodista.

Chile y Perú ya se vieron las caras en esta eliminatoria cuando los peruanos perdieron 2-0 en Santiago. El 14 de noviembre de 2024, se volverán a ver la caras, esta vez en Lima.