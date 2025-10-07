Perú reveló detalles para elegir entrenador: “Son tres etapas”

Terminaron las Eliminatorias Sudamericanas y Perú no pudo volver a sellar la clasificación para el Mundial, ni tampoco alcanzó a asegurar repechaje que le podía dar una última chance para decir presente en la Copa del Mundo de 2026. Pasaron Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez que no pudieron dar el golpe.

Tres técnicos estuvieron bajo las órdenes de Perú, pero no dieron lo esperado. Aunque Óscar Ibáñez podía seguir para afrontar las Eliminatorias de 2030, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en cabeza de Agustín Lozano y del director deportivo, Jean Ferrari, prefirieron optar por otro encargado.

Manuel Barreto tomará las riendas de cara a la Fecha FIFA de octubre y para cerrar el año mientras en la FPF trabajan para definir a un entrenador idóneo en busca de sellar la clasificación a un nuevo Mundial para 2030, algo que ha escaseado en las últimas ediciones mundialistas.

¿CÓMO SE VA A ELEGIR EL ENTRENADOR DE PERÚ? “NO ES NADA SENCILLO”; JEAN FERRARI

Perú deberá enfrentarse a Chile en la Fecha FIFA de octubre. Será un partido crucial, que, pese a no sumar unidades para una clasificación, se trata de una nueva edición del clásico del Pacífico que se vive de otra manera. Manuel Barreto estará al frente, pero no será algo fijo.

En ese sentido, a Jean Ferrari le preguntaron en rueda de prensa por esa elección y afirmó que hay tres etapas para elegir entrenador, “estoy en una primera etapa, que es la de conversaciones. Se dan de manera presencial, por eso viajé a Argentina y Brasil, y las entrevistas han sido muy productivas. A partir de ahí, se empezarán a sacar conclusiones”.

Sin dar muchas explicaciones, todo parece indicar que el director técnico que quieren para la ‘Bicolor’ es un extranjero. Continuó aseverando, “luego viene una segunda etapa, que es el primer filtro para tener una segunda reunión. Después, la tercera etapa es la negociación como tal. Para llegar a la parte económica, tienen que pasar el convencimiento de querer estar acá, de querer asumir el proyecto”.

Entonces la pregunta es para cuándo podría estar listo el nuevo entrenador de Perú. Jean Ferrari aseguró que se tomará con calma todo, “en un promedio de dos años empieza la Eliminatoria, tenemos que tomarnos el tiempo correspondiente, hacer la evaluación. Tengo una metodología de elección, con una tabla donde me arroja ciertos puntajes, y algún día podré enseñar la tabulación con base en lo que yo creo que se debe hacer, me ha funcionado en todos los lados donde he estado”.

LA SELECCIÓN PERUANA QUE QUIERE VER JEAN FERRARI

Jean Ferrari también explicó que, además de la escogencia de un entrenador, está buscando un cuerpo técnico que pueda regresar a Perú a su estilo de juego histórico, “he querido volver a nuestras raíces, y parto de esa premisa. Tener el juego atildado que es la característica de nuestro fútbol, pero agregando la dinámica, la potencia y la fuerza (…) En la entrevista, vamos al punto del estilo, volver a nuestras raíces, el 4-3-3 que nos ha caracterizado. Hay todo un tema de elaboración, por eso la elección del entrenador no es tan sencillo”.

Con calma se tomarán la elección del nuevo cuerpo técnico y, más allá del tema de las reuniones que ha tenido Jean Ferrari con entrenadores, el director deportivo prefirió ocultar los nombres que ha tanteado, “no creo que sea oportuno ni ético mencionar nombres. No solamente de mi lado, sino por el lado de las personas que he tenido conversaciones. Es mejor siempre reservar los nombres para que después no se tergiverse ni malinterpreten las cosas”.