Perú se frota las manos con técnico argentino: “Lo verá mi representante"

Infortunadamente, la selección de Perú no estuvo nunca a la altura en las Eliminatorias Sudamericanas de 2026. La ‘Bicolor’ tuvo a tres directores técnicos diferentes empezando por Juan Reynoso, Jorge Fossati y terminó con Óscar Ibáñez. La ‘Bicolor’ quedó penúltimo en la clasificación y cesó a Ibáñez.

Desde ese momento de la salida del último entrenador que tuvieron en el ciclo de las Eliminatorias dejaron a Manuel Barreto encargado de la selección en la Fecha FIFA de octubre y noviembre mientras la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en cabeza de Agustín Lozano, presidente y Jean Ferrari, director deportivo trabajan por designar al nuevo perfil.

Jean Ferrari ya afirmó que hay un plan para escoger entrenador, después de que ya han pasado por varias entrevistas en Argentina y en Brasil, respectivamente. El próximo estratega será un extranjero y ya dijeron no a una posible vuelta de Ricardo Gareca quien los llevó a un Mundial.

Sin embargo, todo apunta a que el entrenador será argentino y podría venir directamente de uno de los clubes que participó en las semifinales de las competencias internacionales del continente sudamericano.

EL MENSAJE QUE SUENA A DESPEDIDA Y LO ACERCA A LA SELECCIÓN DE PERÚ

Gustavo Álvarez, entrenador de Universidad de Chile no pudo clasificar para la final de la Copa Sudamericana perdiendo frente a Lanús en la semifinal. En la rueda de prensa, el argentino dio unas palabras que suena a despedida al afirmar que, “este plantel es especial, estará siempre en mi memoria, por jerarquía, calidez humana, templanza, de local se ganan puntos y de visita se hace historia. Este plantel de visitante siempre se plantó”.

No hay certeza de que el director técnico vaya a salir, pero la dura eliminación lo pone en problemas, especialmente por lo que se vivió en anteriores fases como la de los cuartos de final frente a Independiente de Avellaneda. En caso de que Gustavo Álvarez abandone al cuadro austral, Perú no dudaría en llamarlo.

Y es que, el presidente de Universidad de Chile, Michael Clark afirmó que, “cuando se acabe el campeonato, nos vamos a sentar a planificar el año que viene y ahí tomaremos decisiones. Tiene contrato, pero a fin de año se evalúa todo”. Gustavo Álvarez es del gusto de los directivos de la selección peruana que quieren contar con el argentino para el futuro y para las Eliminatorias rumbo al 2030.

No será fácil, pues Chile también podría llamar a Gustavo Álvarez que también ha sonado bastante en una selección necesitada después de tener a tres entrenadores a lo largo del ciclo de Eliminatorias.

GUSTAVO ÁLVAREZ CONFIRMÓ QUE PERÚ LO BUSCA

Hace algunas semanas, Gustavo Álvarez habló sobre las posibilidades que tiene para su futuro y tocó el tema de las opciones con selecciones. Una de esas es la de dirigir al combinado peruano. Álvarez ya dirigió en la Liga de Perú y podría tomar las riendas de la ‘Bicolor’.

Gustavo Álvarez se encargó de confirmarlo al afirmar que ya hubo coqueteos de los directivos de la FPF, “todo esto comenzó cuando le ganamos a Alianza Lima porque el equipo dejó una buena imagen. Además, dirigí allá, en Sport Boys y Atlético Grau, y me fue bien".

Luego se refirió a la lista de candidatos en la FPF en donde aparece como una de las primeras opciones, "¿si estoy en una lista de candidatos a la selección peruana? Seguramente, pero eso no dice nada, es algo común en el fútbol, y si luego hay algo concreto, lo tendrá que ver mi representante”.