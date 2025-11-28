Perú se juega su suerte; derrota pondría en jaque clasificación al Mundial

Se viene la tercera fecha de la Liga de Naciones de la CONMEBOL. Aunque parece muy temprano todavía en la competencia, el hecho de que solo sean dos cupos los que darán tiquete al Mundial de Brasil en 2027 pone en problemas a todas las selecciones, especialmente a Perú y Bolivia que están en el fondo de la tabla.

Infortunadamente, estas dos fechas para la selección de Perú no ha sido buena. Confiaron en Alejandro Spinelli para intentar llegar a una histórica clasificación para el Mundial. Sin embargo, las ilusiones se fueron apagando con la dura derrota en manos de Colombia con un resultado de 4-1 para las colombianas y luego tuvieron jornada de descanso en la Liga de Naciones.

En ese sentido, Perú apenas sumará su segundo partido en la competencia cuando enfrente este viernes 28 de noviembre a Chile en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco. La ‘Bicolor’ tendrá que superar a una selección que ya sabe lo que es jugar un Mundial y que tiene a varias jugadoras en el exterior.

UNA DERROTA PONDRÍA A TAMBALEAR LA CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL

Claro que es muy temprano para empezar a sacar conclusiones de la Liga de Naciones Femenina. Colombia está en la parte alta, Perú y Bolivia en el fondo sin unidades. Las peruanas tuvieron jornada de descanso y ahora volverán a la competencia en una nueva edición del Clásico del Pacífico en un vibrante duelo ante Chile.

Aunque Perú tuvo buenos minutos contra Colombia, le cuesta marcar goles después de crear importantes jugadas de gol en busca de romper los ceros. Si las peruanas caen ante Chile, podría darse que Ecuador y Uruguay sumen de a tres y se escapen en la tabla de posiciones.

En ese sentido, si Perú pierde, Chile se pondrá en la parte alta de la tabla con siete unidades, y la distancia con las dos selecciones líderes será amplia para pensar en sellar la clasificación. Y claro, apenas es temprano con siete partidos por delante para la ‘Bicolor’ para intentar entrar a la lista de clasificados en Brasil.

Perú tiene que ganar terreno superando en casa a Chile. La victoria las dejaría con tres unidades y saldrían de la penúltima casilla de la tabla. Si Ecuador no gana, igualarían la línea de las ecuatorianas y podrían seguir en la pelea por los dos cupos, o por el repechaje que también puede ser un beneficio pensando en estar en Brasil.

La selección de Perú debe superar esta primera prueba de las siete que le quedan para poder aspirar por sellar la clasificación por repechaje o de manera directa. La ‘Bicolor’ sueña con su primera Copa del Mundo, pero debe sí o sí sumar de a tres desde esta tercera jornada.