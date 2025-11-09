¿Perú se quedaría sin Fecha FIFA? Destapan problema para viajar a Europa

Sin haber podido clasificar al Mundial, la temporada de la selección de Perú no termina. Tras perder frente a Chile en el Clásico del Pacífico en octubre, noviembre también tenía salidas para la ‘Bicolor’, nada más ni nada menos que en Europa con partidos frente a Rusia, y nuevamente, otra edición del derbi frente a los australes.

Vea también: Arias habló sobre un regreso al FPC: América y Santa Fe atentos

Estos dos partidos que están agendados primero frente a Rusia el miércoles 12 en el Gazprom Arena de San Petersburgo y el martes 18 de noviembre contra Chile en el Estadio Fisht de Sochi corren peligro de jugarse por un contratiempo que sufrió Perú de cara al traslado a Europa.

La preparación servirá para empezar a sacar conclusiones para lo que será el cambio generacional y para buscar argumentos con nuevos jugadores que se irán sumando poco a poco para afrontar las Eliminatorias del 2030 e intentar sellar la clasificación para el Mundial. No obstante, todo está en incertidumbre y no es exactamente por la entrada a Rusia, país que pasa por una situación política tensa.

EL MOTIVO POR EL QUE PERÚ NO PUDO VIAJAR A RUSIA

Como estaba planeado para trasladarse a Europa, la idea era que Perú viajara el sábado 8 de noviembre para que les diera tiempo suficiente con la necesidad de aclimatarse en Rusia y cumplir con los dos partidos. Pero todo se vino para abajo después de que se informara una complicación médica con el piloto.

Le puede interesar: Boca clasificó a Libertadores y agudizó crisis de River Plate en Argentina

De hecho, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió un comunicado con lo sucedido y detallando los pasos a seguir para intentar cumplir con la agenda. “Por causas directamente imputables a la línea aérea Air France, que canceló unilateralmente el vuelo AF 501 del 08 de noviembre, la Selección Peruana ha tenido que quedarse un día más en la ciudad de Lima, esperando un nuevo vuelo de Air France, para realizar el primer tramo del viaje hacia San Petersburgo - Rusia, para el cumplimiento de sus partidos amistosos”, señalaron.

Mientras esperan por la posibilidad del viaje, que tampoco se ha dado este domingo 9 de noviembre, la FPF afirmó que este tema hará que se pierdan sesiones de entrenamiento que pueden frenar la posibilidad de llegar en forma para los dos amistosos.

¿SE CANCELARÍAN LOS AMISTOSOS CONTRA RUSIA Y CHILE EN EUROPA?

Por ahora no hay oficialización si los partidos siguen en curso o si se aplazarán para otra ventana de Fecha FIFA, pero eso ya sería en el 2026 o en un momento en el que puedan cuadrarlo de manera externa a las jornadas reglamentadas por el ente que rige el fútbol.

Lea también: Colombia prende alarmas con Kevin Mier: fractura lo dejaría afuera por meses

Ante la cercanía de los partidos y la imposibilidad del viaje en estos momentos, la FPF sentenció que, “esta situación de fuerza mayor obliga a la FPF a informar que agotará todas las posibilidades para cumplir con los partidos amistosos ante Chile y Rusia; no obstante, se contempla la posibilidad de solicitar a la organización la reprogramación o aplazar sus presentaciones si la situación no encuentra una solución que no perjudique el bienestar de los futbolistas”.

Habrá que esperar qué decisión toman desde la Federación en conjunto con las demás organizaciones futboleras de Rusia y Chile para llegar a una conclusión en caso de que no puedan llegar a suelo europeo antes del miércoles 12 de noviembre, día en el que está agendado el primero de los dos amistosos.