Perú se quedó sin candidato para la dirección técnica: firmó con otro club

Después de las Eliminatorias Sudamericanas, Perú se quedó sin director técnico por la salida de Óscar Ibáñez. La ‘Bicolor’ se quedó sin nada en las últimas casillas y ahora espera desde temprano arrancar un proyecto duradero para sellar la clasificación para el Mundial del 2030 que ha escaseado en las últimas ediciones de las clasificatorias.

Bajo ese panorama, la selección trazó objetivos, entre ellos, contratar a un entrenador extranjero. Ya quedó claro por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que no será Ricardo Gareca, pero que no será un entrenador local de cara a las Eliminatorias.

Para los amistosos de fin de año, Perú ya tiene definidos dos partidos en noviembre contra Rusia y Chile. La FPF ya tiene lista la contratación de Manuel Barreto, de acuerdo con información de Gustavo Peralta. Barreto es director de la unidad técnica de menores.

En esa búsqueda de director técnico, se habla de Néstor Gorosito. El entrenador actual de Alianza Lima está en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y ya han coqueteado en varias ocasiones con el argentino. No obstante, se conoció una noticia justo después del empate aliancista contra Universidad de Chile.

NÉSTOR GOROSITO NO LLEGARÁ A LA SELECCIÓN DE PERÚ

Con el interés en el ‘Pipo’ Gorosito, Perú tendrá que definir a otro entrenador. El director técnico argentino sigue concentrado con todo lo que se está jugando en Alianza Lima en fases finales de la Copa Sudamericana contra la Universidad de Chile en los cuartos de final.

De acuerdo con César Luis Merlo, “Néstor Gorosito renovó contrato con Alianza Lima hasta diciembre de 2026. Todos los documentos ya se encuentran firmados y solo resta que el club oficialice la continuidad”. Bajo ese panorama, a Perú se le apaga una ilusión de contar con Gorosito que espera sacar el título internacional.

Ante esta noticia de Néstor Gorosito que renovó su contrato por un año más con Alianza Lima, Perú tiene un nuevo candidato para contratar a un director técnico. Se trata de Fernando Batista que salió de Venezuela y que sonó bastante para tomar las riendas de cara al Mundial de 2030.

En el caso de Manuel Barreto, quien tomará las riendas en los amistosos sería una prueba para afrontar los partidos de noviembre con su interinato que podría mantenerse si deja un buen papel. Sin embargo, es un perfil poco conocido y de poca experiencia a comparación de otros candidatos que han sonado para mantenerse dentro de la ‘Bicolor’ para el Mundial de 2030.

LOS CRITERIOS PARA DEFINIR A UN ENTRENADOR EN PERÚ

Aunque todavía no hay confirmación de quién reemplazará a Óscar Ibáñez en posesión, Gustavo Peralta afirmó que hay fecha de presentación y de inicio de gestiones, “el nuevo técnico de la Selección Peruana va a empezar funciones en enero del 2026. Las principales opciones de la FPF tienen vínculos con clubes y no se va a pagar cláusulas”.

Además, el periodista Pedro García sacó a la luz los tres criterios por los que se decantaría la FPF con Agustín Lozano y Jean Ferreira. En Vamos al VAR sentenció que Perú estaría seleccionando entrenador bajo estos puntos, “tengo entendido que dentro de Videna los criterios son tres para la elección del nuevo técnico. Uno: cerrado que sea extranjero; dos: de primer nivel; tres: Ricardo Gareca, no”.