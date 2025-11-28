Perú vs Chile EN VIVO hora y canal para ver Liga de Naciones femenina

La selección peruana femenina y la selección chilena femenina se miden por la tercera fecha de la Liga de Naciones Conmebol femenina, un duelo que será clave para ambas selecciones y sus aspiraciones de meterse al Mundial 2027.

Perú llega a este partido como penúltima de la tabla, en los dos partidos disputados solo logró sacar un punto, lo que lo deja en una posición comprometedora de cara a las fechas que vienen.

Chile por su parte llega con un mejor trayecto, llega segundo con 4 puntos con una victoria y un empate, un gran rendimiento del conjunto chileno hasta ahora que demuestra como ha crecido el futbol femenino en el país.