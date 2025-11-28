Actualizado:
Vie, 28/11/2025 - 14:09
Perú vs Chile EN VIVO hora y canal para ver Liga de Naciones femenina
Perú y Chile se miden en la tercera fecha de la liga de naciones.
La selección peruana femenina y la selección chilena femenina se miden por la tercera fecha de la Liga de Naciones Conmebol femenina, un duelo que será clave para ambas selecciones y sus aspiraciones de meterse al Mundial 2027.
Perú llega a este partido como penúltima de la tabla, en los dos partidos disputados solo logró sacar un punto, lo que lo deja en una posición comprometedora de cara a las fechas que vienen.
Chile por su parte llega con un mejor trayecto, llega segundo con 4 puntos con una victoria y un empate, un gran rendimiento del conjunto chileno hasta ahora que demuestra como ha crecido el futbol femenino en el país.
Hora y canal para ver el partido
El partido entre Perú y Chile se disputará hoy 28 de noviembre de 2025 a partir de las 4:00p.m. y se podrá ver a través de la señal en vivo de Win Play.
Fuente
Antena 2