Perú ya habría elegido a su nuevo técnico; es ídolo de River Plate

Perú ya tiene acercamientos como nuevo director técnico

De acuerdo con información del periodista Enrique de la Rosa, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha tenido acercamientos con el experimentado técnico argentino Ramón Díaz, quien podría ser el nuevo timonel del equipo una vez acaben las presentes Eliminatorias.

El comunicador menciona que el perfil de Ramón Díaz llama la atención de la FPF, pero deja claro que hasta el momento no existe una negociación oficial entre ambas partes: "el entrenador con el que han hablado es Ramón Díaz. Lo han tanteado, lo han averiguado, todavía no hay una negociación ni nada, pero es uno de los entrenadores que llama la atención. Ha dirigido a Carrillo en Corinthians, pero me parece que, si lo eligen, es un muy buen técnico para la selección", dijo la fuente.