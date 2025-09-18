Perú ya tiene su nuevo entrenador: hay fecha para su debut

Tras el final de las Eliminatorias Sudamericanas, la selección de Perú decidió acabar el ciclo de Óscar Ibáñez como director técnico. Sus pobres resultados lo marginaron y acabaron con todo hasta el punto de perder la credibilidad por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Óscar Ibáñez explicó que Agustín Lozano, presidente de la FPF le había dado la mano para continuar, por lo menos hasta el final del año tras las Fecha FIFA en donde enfrentarán a Rusia y Chile. Además, contaba con el aval de los jugadores, pero la decisión de Jean Ferrari, director deportivo de la selección fue otra dejando al argentino peruano afuera de la dirección técnica.

En ese sentido, Perú busca el mejor perfil de entrenador para poder sellar la clasificación para el Mundial de 2030. La FPF ya sacó unos parámetros para definir a su director técnico y parece que ya lo definieron, por lo menos para dirigir los partidos que cierran el 2025 en la Fecha FIFA de noviembre.

EL NUEVO ENTRENADOR DE LA SELECCIÓN DE PERÚ

Con la necesidad de nombrar a un entrenador para afrontar los partidos de noviembre ante Rusia y Chile, la FPF ya tendría lista la contratación de Manuel Barreto, de acuerdo con información de Gustavo Peralta. Barreto es director de la unidad técnica de menores.

Manuel Barreto sería una prueba para afrontar los partidos de noviembre con su interinato que podría mantenerse si deja un buen papel. Sin embargo, es un perfil poco conocido y de poca experiencia a comparación de otros candidatos que han sonado.

Por su parte, Manuel Barreto no tomaría las riendas para afrontar las Eliminatorias de 2030. La idea es que para ese momento el elegido sea un entrenador capacitado para sellar la clasificación a un Mundial después de una ausencia larga sin posibilidades de disputar la Copa del Mundo.

LOS CRITERIOS PARA DEFINIR A UN ENTRENADOR EN PERÚ

Manuel Barreto sería el entrenador interino para tomar las riendas de cara a los partidos ante Rusia y Chile en noviembre. Para despedir el año, los peruanos deberán elegir a su director técnico en posesión para afrontar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2030.

Aunque todavía no hay confirmación de quién reemplazará a Óscar Ibáñez, el periodista de L1 Radio, Gustavo Peralta afirmó que hay fecha de presentación y de inicio de gestiones, “el nuevo técnico de la Selección Peruana va a empezar funciones en enero del 2026. Las principales opciones de la FPF tienen vínculos con clubes y no se va a pagar cláusulas”.

Además, el periodista Pedro García sacó a la luz los tres criterios por los que se decantaría la FPF con Agustín Lozano y Jean Ferreira. En Vamos al VAR sentenció que Perú estaría seleccionando entrenador bajo estos puntos, “tengo entendido que dentro de Videna los criterios son tres para la elección del nuevo técnico. Uno: cerrado que sea extranjero; dos: de primer nivel; tres: Ricardo Gareca, no”.

Entre los candidatos aparece otro perfil argentino que podría hacerse cargo después de su salida de otra selección. Se trata nada más ni nada menos que Fernando ‘Bocha’ Batista que salió de la selección de Venezuela tras un fracaso con las intenciones de clasificar al Mundial de 2026.