Pibe Valderrama advierte a los jugadores de la Selección Colombia: "hay que salir del libreto"

El 2021 llegó a su fin y la Selección Colombia dejó algunas dudas teniendo en cuenta su participación en la Copa América y en las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Al respecto, Carlos Alberto 'Pibe' Valderrama hizo un balance de la temporada en diálogo con Antonio Casale.

Valderrama dejó en evidencia la principal falencia del equipo nacional ante lo malos resultados, ya que no gana desde el 9 de septiembre cuando superó a Chile y desde entonces registra cuatro empates y una derrota.

"Si el equipo juega bien, la gente aplaude, si jugamos mal van a silbar. Un partido clave fue contra chile, creí que el equipo arrancaba. La gente se volvió loca. Creí que era el momento, pero no es así. Se demostró que se puede jugar bien. El horario que me gusta es a las 3:30 . Tenemos que aprovechar eso. Es lo mismo que pasa en La Paz. El problema es la forma de juego que tenemos", dijo.

El 'Pibe' afirmó que los jugadores de la Selección Colombia deben tener tranquilidad dentro de la cancha para no desesperarse en los momentos definitivos.

"Para marcar gol hay que tener la pelota, buscar la ocasión. Pero hay que tener tranquilidad, veo que se desesperan en los momentos definitivos. En defensa no tenemos problemas, pero no generamos fútbol, para marcar hay que generar. Es porque no tenemos el equipo titular", afirmó.

Valderrama cuestionó que el director técnico Reinaldo Rueda no ha encontrado la alineación titular, por lo que entiende que sería una de las dificultades para conseguir los resultados,

"Uno ve los partidos de la Selección y no se sabe cuál es el equipo titular, antes se sabía. Lo más difícil para un entrenador es conformar el equipo titular. Si hay una baja se hacen pocos cambios, pero se tiene un equipo base y ese ha sido el problema para el profesor Rueda. No encontramos el equipo. Me preguntas cuál es la titular de Colombia y te doy tres que juegan siempre, Ospina, Cuadrado y Barrios".

El exjugador también crítico la obediencia de los jugadores y la falta de creatividad durante los partidos.

"Hay que salirse del libreto. El técnico hace un trabajo durante la semana y se respeta, en el partido cada jugador toma decisiones para que el equipo gane o juegue mejor. El técnico hizo su trabajo, organizar el equipo, pero para crear e inventar es decisión dentro de la cancha", aclaró.

Finalmente, Carlos Valderrama describió que James es importante para la Selección Colombia, pero debe sumar minutos en su club y sentenció que los partidos contra Perú y Bolivia serán definitivos para clasificar a Qatar.

"James se lesiona. No ha vuelto a jugar. Nadie duda de James como jugador. Los partidos con Perú y Bolivia son definitivos. Con Venezuela será complicado, es nuestro clásico".