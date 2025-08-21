Piden exclusión de polémica selección en el Mundial: se conoció la razón

Queda menos de un año para que empiece el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Con las tres selecciones que serán sede de la Copa del Mundo, otras diez sellaron sus pasos para afrontar este sueño mundialista. Japón, Nueva Zelanda, Irán, Argentina, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Ecuador y Brasil. Paraguay, Uruguay y Colombia estarían cerca por parte de CONMEBOL.

Entre los clasificados, todavía no hay selecciones europeas, dado que las clasificatorias para el Mundial todavía están en juego. Lo que queda claro es que Rusia no compite, y, por ende, no podría disputar la eliminatoria por la invasión a Ucrania y la guerra suscitada.

Bajo esas condiciones, una selección europea estaría pidiendo la salida de otro combinado nacional que está en zona de repechaje y podría sellar su clasificación de esa manera al Mundial de 2026.

En ese orden de ideas, Italia es la selección que estaría pidiéndole a la FIFA que, en caso de que Israel clasifique, excluya a la selección israelí. Dicho país que juega en la confederación europea está en constante guerra contra Palestina y el Líbano, por lo cual, las condiciones son similares a la exclusión de Rusia.

LA CARTA DE ITALIA PARA LA UEFA Y LA FIFA

Italia comparte el grupo con Israel. Terceros a tres puntos de la selección israelí, se verán las caras en la próxima fecha de las clasificatorias en septiembre. Por ahora, los italianos están por fuera de la clasificación, mientras que su rival ve de cerca su participación en Estados Unidos, dado que son segundos en su zona y esto les permitiría jugar el repechaje.

La Asociación Italiana de Entrenadores de Fútbol (AIAC) prepararon una carta para Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol y vicepresidente senior de la UEFA. La idea es que Gravina se la pueda entregar a los responsables en busca de excluir a Israel de las competencias.

Esta carta que la titularon “Israel debe detenerse. El fútbol también debe movilizarse” afirma la preocupación que hay por la guerra diariamente, “el Consejo de Administración de la AIAC cree unánimemente que, dadas las masacres diarias, que también han resultado en cientos de muertes entre directivos, entrenadores y atletas... es legítimo, necesario, de hecho, un deber, colocar en el centro de las conversaciones de la federación la solicitud, que se presentará a la UEFA y la FIFA, para la exclusión temporal de Israel de las competiciones deportivas”.

Italia enfrentará a Israel el 8 de septiembre en Hungría con los israelíes en condición de local. La situación de guerra ya parece incontrolable y los italianos buscarán como sea la salida de su rival del Mundial en caso de sellar la clasificación. Por ahora, jugarán el repechaje como segundos de su grupo.

FIFA Y UEFA PODRÍAN TOMAR DECISIONES CON ISRAEL

Rusia fue excluida de todas las competencias y se limitará a jugar partidos amistosos. Varias selecciones sudamericanas confirmaron amistosos contra los rusos.

Algo similar podría ocurrir con Israel. La UEFA y la FIFA ya tienen poder de la carta que enviaron desde suelo italiano y esperan a que tomen una decisión con el combinado israelí que también vive en guerra con Palestina y el Líbano.

Queda esperar a ver qué sucederá con Israel si logra sellar su clasificación para disputar el Mundial o si queda eliminado. Los entes podrían excluir a la selección israelí en caso de que sí se gane un cupo para la cita orbital.