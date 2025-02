Piero Hincapié destapó el gran secreto para tener éxito en Bayer y en la selección

Con 23 años, Piero Martín Hincapié Reyna se ha convertido en una de las grandes figuras del fútbol de Ecuador, teniendo en cuenta lo hecho desde 2021 en Bayer Leverkusen, club con el que ya conquistó los títulos de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania.

Desde su debut como profesional en Independiente el Valle, el zaguero nacido en Esmeraldas ha demostrado su facilidad para adaptarse y asumir importantes retos, ya que desde temprana edad dio el salto al exterior al jugar en Talleres de Argentina, antes de ser fichado por Bayer Leverkusen.

Lea también: Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen: partido en vivo por la fecha 24 de Bundesliga 2024-2025 EN VIVO

"Creo que he crecido mucho. Cuando estaba en Ecuador era muy joven, pero cuando fui a Argentina aprendí bastante, crecí en lo futbolístico y lo personal. Y aquí, en Leverkusen, sé que aún no he terminado de educarme. Uno adquiere conocimientos todos los días, sin importar la edad. Pero creo que he alcanzado una madurez en la que he adquirido mucha experiencia", dijo en diálogo con Diario Expreso.

Hincapié dio la clave de su éxito

Piero aceptó que a pesar de su corta edad ha asumido la responsabilidad de jugar en un equipo histórico como Bayer Leverkusen.

Vea también: ¿Cómo están Richard Carapaz y Jhonatan Narváez en el nuevo ranking UCI?

Además, aseguró que ha sido determinante mantener la motivación de competir y triunfar.

"Más que una responsabilidad, lo veo como el deber de hacer las cosas bien dentro del campo. Si haces las cosas bien dentro y fuera de la cancha también es importante. Eso te lleva a asumir una gran responsabilidad en un club como este, que es ambicioso y siempre quiere ganar. Te motiva para poder competir y triunfar", afirmó.