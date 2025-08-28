Piero Hincapié fulminado en Leverkusen por hinchas: “Déjenlo ir”

Desde hace algunos mercados de fichajes se ha estado hablando bastante de Piero Hincapié, defensor central ecuatoriano del Bayer Leverkusen. Sin embargo, su salida podría estar cerca por los intereses del Liverpool, Tottenham, Chelsea, Arsenal, Barcelona, Real Madrid, entre otros.

Su futuro parece estar más cerca del Arsenal que ya se ha movido con la necesidad de definir el fichaje de un defensor central estelar. Los ‘Gunners’ estarían dispuestos a pagar los 60 millones de euros que piden en el conjunto alemán que es lo que representa su cláusula de rescisión.

Aunque Piero Hincapié jugó en el estreno de la Bundesliga del Bayer Leverkusen en la derrota ante el Hoffenheim, su futuro estaría lejos pese a ya haber sumado minutos. Este jueves y viernes serán claves para definir si se queda en Alemania o si se va al Arsenal.

Al parecer, Piero ya le habría hecho saber a la dirección deportiva del Bayer Leverkusen su deseo de irse y buscar nuevos aires que lo conseguiría en la Premier League. El ecuatoriano de 23 años generó molestia en la hinchada por su interés en abandonar al club de las aspirinas. De hecho, en una publicación de la institución, le hicieron un importante pedido con el futuro de Hincapié.

¿QUÉ PIDIERON LOS AFICIONADOS DEL BAYER LEVERKUSEN CON PIERO HINCAPIÉ?

Sin duda alguna, el interés de salir del Bayer Leverkusen inquietó a los aficionados del club que apuntaron con todo frente a Piero Hincapié. En una publicación que compartió el Leverkusen en sus redes sociales, aparecieron varias respuestas de hinchas que exigieron que dejen salir al ecuatoriano.

Tal vez los hinchas buscan su salida también porque ven a un Piero que quiere salir y que ya tendría negociada su llegada al Arsenal y no ven viable que se quede si no va a estar comprometido al 100% con la Bundesliga y con la Champions que es uno de los grandes objetivos del año.

En la publicación del elenco alemán que decía “Aura ecuatoriana” acompañado de una foto de Piero Hincapié, los hinchas escribieron “déjenlo ir”. La relación entre el defensor central de 23 años y los aficionados parece rota con la necesidad de que cumplan con el pedido de dejarlo salir.

Entre otros comentarios, la mayoría apuntaban a que Piero Hincapié saliera de la institución, justo después de que el ecuatoriano ex Independiente del Valle informara su interés de abandonar la institución.

¿CUÁNDO SE PODRÍA DEFINIR LA SALIDA DE PIERO HINCAPIÉ DEL BAYER LEVERKUSEN?

Aunque la exigencia que hacen es que lo dejen salir y la idea del zaguero es esa misma, a Piero Hincapié le quedan pocos días y horas para definir su futuro. La ira de los hinchas podría acelerar las cosas, pero el mercado de fichajes cierra el 2 de septiembre.

La idea es que el Bayer acepte pronto la oferta que envió el Arsenal para asegurar al zaguero de la selección de Ecuador. Además, el club londinense deberá también hacer caja y salir de algunos jugadores en la posición para poder pagar los 60 millones que están pidiendo en el conjunto alemán.