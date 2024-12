Pimentel le 'echó más leña al fuego' a la polémica Millonarios - Dimayor

Millonarios empató con Nacional en la jornada de este lunes en los cuadrangulares de la Liga Betplay y uno de los hechos que más llamó la atención fue el supuesto fuera de lugar de Falcao, que terminó en penal y con la tristeza de haber perdido los tres puntos el conjunto 'verdolaga'.

Tras esta situación, muchas versiones de la historia se conocieron, pero una de ellas tiene que ver con una supuesta ayuda que le dieron desde el VAR y la Dimayor a los 'embajadores', pero ninguna versión tiene todavía un fundamento válido.

Con el panorama claro, se encargaron de revivir unas declaraciones que dio Eduardo Pimentel semanas atrás, cuando habló de la mala gestión del presidente Fernando Jaramillo.

Vea también: Qué es la triangulación que menciona Nicolás Gallo en audios del VAR de Nacional vs Millonarios

"El señor Jaramillo va a seguir haciendo lo que se le da la gana. Tiene que irse de la Dimayor, pero ha comenzado a hacer unas cosas por mandatos de terceros que lo colocan ahí", fue lo que inició diciendo Pimentel en su momento.

Por su parte, continuó: "Como la gente de Millonarios, donde si los equipos grandes no se dan cuenta, los van a liquidar y eso no es así, pero Millonarios no puede atropellar a todo el mundo".

Le puede interesar: [Video] Revelan explicación del polémico penalti de Millonarios ante Nacional