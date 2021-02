Pinto estalló con críticas al trabajo de Arturo Reyes en las juveniles de Colombia

El santandereano Jorge Luis Pinto, arremetió contra el técnico de la Selección Colombia de las divisiones inferiores, Arturo Reyes, por no estar 100% concentrado en los equipos juveniles de la ‘tricolor’.

El timonel mundialista con Costa Rica dijo en ESPN Radio Colombia que no está de acuerdo con el proceso de los equipos Sub-20 y Sub-23 de la selección nacional: "No sé si si el proceso fue bueno o malo, pero los resultados lo dicen todo ¿De la Sub-20 y Sub-23 a cuantos jugadores entregó a la mayores? Se están confundiendo las formas de trabajo y con esto no estoy diciendo que el señor Reyes sea un mal entrenador".

Asimismo, siguió diciendo que “él (Arturo Reyes) no tenía por qué estar pegado a una Selección (mayores) donde es muy poco lo que se hace en lugar de estar en una Sub-20 donde si es mucho lo que se hace. Yo ya ese proceso lo he vivido y me encanta que la Sub-20 trabaje en una cancha junto a la de mayores".

Hay que recordar que Pinto no es el único que está en desacuerdo con los conceptos técnicos y tácticos que ha implementado Reyes en los procesos de Selección Colombia, ya que algunos de sus colegas han criticado los fracasos que se han presentado en las últimas temporadas.



