Pinto le dio rotundo NO a equipo del FPC: "no existe posibilidad alguna "

El Fútbol Profesional Colombiano sigue dando de qué hablar en el inicio del segundo semestre deportivo tras varios resultados sorpresivos en las distintas competencias que se están jugando, movimientos significativos en el mercado de fichajes y salidas de algunos técnicos en las primeras fechas.

Unión Magdalena ya dio de baja a Alexis García, Gerardo Bedoya, en Patriotas se hizo lo mismo con Jonatan Risueño y otro que se suma a esta lista de equipos que dieron de baja a su estratega recientemente fue Cúcuta Deportivo, el cual se despidió de Bernardo Redín y ya estarían en busca de un nuevo técnico. Jorge Luis Pinto sonó como candidato, los fanáticos de club lo pidieron con intensidad, pero al final el técnico les dio un rotundo no.

Jorge Luis Pinto explica por qué no quiere dirigir a Cúcuta Deportivo

A pesar de contar con un buen presente deportivo, Bernardo Redín parece haber quedado estancado con Cúcuta al no lograr los objetivos que se plantean al inicio de cada campaña, por lo que decidió dar un paso al costado y dejarle la puerta abierta a otro candidato en el banquillo técnico.

Mientras tanto, las directivas del 'motilón' comenzaron a trabajar en hallar pronto un reemplazo que se acomode a las necesidades del club para soñar nuevamente con el ascenso a la primera división, por lo que se habló de un posible regreso de Jorge Luis Pinto, pero fue el propio técnico de 72 años quien se encargó de "bajar a todos de la nube".