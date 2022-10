Deportivo Cali quiere salir del mal momento que está viviendo y espera hacerlo con la llegada de Jorge Luis Pinto, el entrenador que tomará las riendas oficialmente este domingo cuando su equipo tenga que enfrentar al América de en el partido correspondiente a la fecha 16 de la Liga Betplay.

Vea también: Un viejo conocido podría volver al Cali: "negociaremos si el jugador quiere"

A través de un video, el mismo estratega habló de lo que significa para él arrancar su ciclo con un partido de este nivel de importancia: "Los clásicos me encantan, los he jugado en todas partes del mundo. De pronto cuando estuve en Cali eran unas marcadas diferencias, no me pregunten por qué, pero el mundo lo sabe"

"Me encanta jugarlo y cuando supe que el primer partido era el América todavía me gustó mucho más, porque esos son los partidos bravos, lindos, en los que los jugadores se compenetran y lo dan todo" añadió.

Por otro lado, confesó que siente "lástima porque la afición no esté, porque yo sé que este equipo va a hacer un gran partido“.

Le puede interesar: Once Caldas y Deportivo Cali 'en la cuerda floja': así estaría la tabla del descenso 2023

La sanción a la afición del equipo local se da tras los hechos presentados en el partido frente a Cortuluá, por lo que será a puerta cerrada, una experiencia que seguramente no espera Pinto vivir en su primer partido.

En el estadio Palmaseca, el partido tendrá inicio a las 5:35 pm y el único que todavía tiene opciones para entrar a los ocho es el América de Cali, el mismo que tendrá que ganar para asegurarse un lugar.