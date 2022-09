Pinto quedó preocupado con un detalle que vio en el debut de Lorenzo: "es un problema delicado"

Jorge Luis Pinto, quien está próximo a ser anunciado como nuevo técnico del Deportivo Cali, evaluó el desempeño de la Selección Colombia en los partidos ante Guatemala y México, que sirvieron para el estreno del técnico Néstor Lorenzo.

El entrenador destacó algunas decisiones que tomó el argentino, como fue el caso de darle cabida a algunos jugadores, caso Andrés Llinás, Luis Sinisterra o Jorge Carrascal, ya que él es un partidario de este tipo de medidas en un equipo que necesita recambio para las Eliminatorias.

Del mismo modo, defendió el hecho de combinar una nómina que apenas está comenzando a tener rodaje en la Selección Colombia, con futbolistas que ya cuentan con experiencia en el elenco de mayores, mirando las críticas al entrenador Néstor Lorenzo.

No obstante, Jorge Luis Pinto señaló que la línea defensiva fue el aspecto que más inquietud le generó durante los dos partidos amistosos de septiembre debido al recorrido que tuvieron los jugadores en la zaga, siendo Dávinson Sánchez el único de veteranía en ese puesto.

“El problema más delicado está en los centrales, no es fácil encontrarle reemplazos a la pareja que ya jugó mundiales. Darle un partido a (Andrés) Llinás me pareció extraordinario, que coja otro y le dé también todo un partido y así. Tiene que empezar a construir el equipo que va a jugar el Mundial y eso no se logra en dos años, se lo digo por experiencia con tres países”, dijo Pinto a medios nacionales, opinando, del mismo modo, sobre lo que vio de James Rodríguez.

El entrenador santandereano considera positivo que el jugador ya tenga equipo en Europa; sin embargo, advirtió que deberá ser llamado a la Selección si está en óptimo nivel de juego.