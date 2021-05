Pinto sin pelos en la lengua: "con Queiroz no quedó nada" en la Selección Colombia

Resta algo más de un mes para que la Selección Colombia se vuelva a juntar y dispute una nueva doble jornada de Eliminatoria previo a lo que será la Copa América. El duelo contra Perú, por la fecha 7, será el debut de Reinaldo Rueda, quien a pesar de que ya registra un buen tiempo como director técnico, no ha podido trabajar con el plantel de jugadores.

Al respecto, se refirió este viernes 30 de abril el entrenador Jorge Luis Pinto. El estratega santandereano aseguró que Rueda tendrá un fuerte desafío y al mismo tiempo lanzó una contundente crítica a lo que fue el proceso del portugués Carlos Queiroz en el combinado nacional.

"Muy complejo para el técnico. Rueda tiene una exigencia que todos le vamos a pedir. Le cambiaron los partidos que tenía que eran de vida y muerte. Segundo, hay nuevo equipo, tengo que decirlo con el mayor respeto, pero del profesor Queiroz no quedó nada. Si ustedes me preguntan qué le dejó 'pacho' Maturana al 'bolillo' Gómez, le dejó muchas cosas. Hoy no hay mucho que hayan dejado por qué el profesor perdió el tiempo viendo jugadores, porqué no hizo una nómina. ¿Cuál es el equipo que dejó Queiroz? No tiene uno ni idea. Eso va a afectar a Reinaldo", dijo Pinto en diálogo con ESPN Colombia.

Por otro lado, manifestó que Reinaldo Rueda tendrá que afrontar una situación difícil ante el poco tiempo de trabajo que tiene.

"Va a tener que traer jugadores nuevos, no sé que mentalidad táctica le vaya a dar y sin tiempo de trabajo. La situación no es fácil para Reinaldo", aseguró.

Jorge Luis Pinto también dio su opinión con respecto a la realización o no de la Copa América y dejó claro que para él se le tiene que dar más importancia a la Eliminatoria.

"Yo aplazaría la Copa América", afirmó.