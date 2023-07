Pinto tendría las horas contadas; se destapó el motivo por el que se iría del Cali

El Deportivo Cali está viviendo, tal vez, el peor momento de su historia tras la crisis económica y deportiva que ha enfrentado durante el último año.

Bien, pues no suficiente con eso, parece que las horas del técnico Jorge Luis Pinto están contadas, ya que podría estar en desacuerdo con algunas decisiones que se han tomado a nivel administrativo.

Al menos así lo dejo ver en una entrevista que le dio a Win Sports este viernes, donde confeso que no es segura su continuidad, y que más allá de eso, el tema económico es un punto que le hace dudar tras ver que no hay posibilidades de hacer grandes fichajes.

"Está en stand by. No está claro mi permanencia, como se los dije a los directivos. Hay un tema de discusión, ellos definen y yo defino si me quedo o me voy”, fue lo que dijo el estratega.

Así las cosas, dejó claro que no es nada seguro que su vida profesional continúe en el 'azucarero', equipo al que llegó hace poco y para enfrentar el objetivo de hacer que el equipo mantenga la categoría.

Por ahora, solo queda esperar lo que pasará en los próximos días, los cuales serán cruciales para conocer el comunicado oficial en el que el Cali dé a conocer la salida de Pinto.