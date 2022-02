¿Piqué habría traicionado a Messi?: esto es lo que dicen en España

Lionel Messi tomó la decisión de marcharse al PSG tras no llegar a un acuerdo con el Barcelona para seguir creando historia en el club de sus amores. No obstante, lo que parecía que sería sencillo, al parecer se ha convertido en una odisea para el argentino, que no ha podido acoplarse al equipo parisino, pues su rendimiento no ha sido lo que se esperaba.

En los medios de España comenzó a circular el rumor de que Gerard Piqué habría ‘traicionado’ a Messi para que abandonara el club catalán, pues según se dice, el zaguero español tuvo una charla con Joan Laporta para que este saliera.

Le puede interesar: Liverpool va por otro fichaje de lujo: pagaría más que por el pase de Luis Díaz

El diario Sport indicó que "Messi está dolido con algunos de sus compañeros porque cree que no le apoyaron lo suficiente. Sabe que Piqué le dijo a Laporta que, si se tenía que ir Messi no pasaba nada".

Otro medio como lo es El País agregó que por la crisis económica que en ese momento atravesaba el club, Piqué habría dicho que “sin Leo se arregla el fair play financiero”.

Vea también: "Ankara Messi, ankara Messi": divertido video de Egan pateando un balón

Hay que recordar que ante la salida del crack argentino, Gerard Piqué había manifestado que “no se pudo retener al mejor jugador de la historia por la situación del club. Todo el mundo decía que estaba hecho. Al final fue un resultado que nadie esperaba. Fue duro, yo lo conozco desde los 13 años. Es un poco como el Barcelona, (Messi) nos dio mucho y nos ha hecho mejores a todos”.

Por lo pronto, los directivos del PSG están a la espera de que Messi mejore su rendimiento, pues en el partido pasado ante el Real Madrid, el delantero falló un penal que les hubiera dado la ventaja al cuadro francés, pero gracias a Mbappé el club de Mauricio Pochettino venció por la mínima diferencia al elenco ‘merengue’.